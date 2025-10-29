पुणे - सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर पती व पत्नीचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्य विभागाने उच्चस्तरीय समिती गठित करून चौकशी केली. मात्र, या समितीचा अहवाल दोन महिन्यांनंतरही प्रलंबित आहे. तर, नातेवाइकांनीही पोलिसांत रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणाबाबत तक्रार दिली..दरम्यान, या वैद्यकीय हलगर्जीपणाची चौकशी करण्यासाठी अद्याप ससून रुग्णालयाने अद्याप समितीच नेमली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे, पती पत्नीच्या मृत्यू प्रकरणात आरोग्य यंत्रणांकडूनच हलगर्जीपणा सुरू आहे.डेक्कन परिसरातील सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपानंतर बापू कोमकर यांचा १५ ऑगस्टला मृत्यू झाला. त्यानंतर त्यांना अर्धे यकृत दान करणाऱ्या पत्नी कामिनी कोमकर यांचाही २२ ऑगस्टला मृत्यू झाला होता..रुग्णांच्या नातेवाइकांनी याप्रकरणी सह्याद्री रुग्णालयावर हलगर्जीपणाचा आरोप केल्यानंतर या प्रकरणी आरोग्य विभागाने चेन्नई येथील आंतरराष्ट्रीय यकृत प्रत्यारोपण समितीचे अध्यक्ष व आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे यकृत प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ. मोहम्मद रेला यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली..या समितीच्या सदस्य सचिवपदी पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार आहेत. या समितीची बैठक २९ ऑगस्टला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाली होती. त्यानंतर २५ सप्टेंबरला समितीने प्रत्यक्ष सह्याद्री रुग्णालयाला भेट देऊन चौकशी केली. त्याचदिवशी समितीची बैठकही झाली. यानंतर या समितीने अहवाल तयार केला. मात्र, अद्याप या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तसेच त्या अहवालाबाबत माहितीही दिली जात नाही..त्याचबरोबर या प्रकरणात उपचारांमध्ये काही वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाला का याची चौकशी करण्यासाठी कोमकर कुटुंबीयांच्या नातेवाइकांनी या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. ही तक्रार डेक्कन पोलिसांनी ससून रुग्णालयाला सप्टेंबर महिन्यात पत्र पाठवली व त्यांचे मत मागवले आहे.दरम्यान ससून रुग्णालय प्रशासनाने हे पत्र २९ ऑक्टोबरला मिळाल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. यल्लापा जाधव यांनी दिली. याप्रकरणी वैद्यकीय हलगर्जीपणा झाला आहे की नाही हे ठरविण्यासाठी दोन महिन्यानंतरही ससून रुग्णालयाने समिती स्थापन केली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे, कुटुंबीयांना न्याय प्रलंबित आहे..याबाबत आरोग्य उपसंचालक डॉ. भगवान पवार म्हणाले की, उच्चस्तरीय समितीने चौकशी करून अहवाल आरोग्य संचालकांकडे सादर केला आहे. आरोग्य संचालक पुढील आठवड्यात दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेणार असून, यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.डेक्कन पोलिसांचे पत्र व वैद्यकीय अहवाल ससूनला बुधवारी प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये काही कागदपत्रे अपूर्ण आहेत. त्याबाबत पोलिसांकडे पुन्हा कागदपत्रे पाठवण्यात येईल. त्यानंतर हलगर्जीपणाची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल. ही समिती या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करेल.- डॉ. यल्लपा जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक, ससून रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.