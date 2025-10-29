पुणे

Pune News : सह्याद्री रुग्‍णालयातील पती–पत्‍नीच्‍या मृत्युप्रकरणात कारवाईबाबत आरोग्‍य यंत्रणांचा हलगर्जीपणा

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - सह्याद्री रुग्णालयात यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेनंतर पती व पत्नीचा मृत्यू झाल्यानंतर आरोग्‍य विभागाने उच्चस्तरीय समिती गठित करून चौकशी केली. मात्र, या समितीचा अहवाल दोन महिन्यांनंतरही प्रलंबित आहे. तर, नातेवाइकांनीही पोलिसांत रुग्‍णालयाच्‍या हलगर्जीपणाबाबत तक्रार दिली.

