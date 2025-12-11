पुणे

Sahyadri Hospital Damage : हडपसरच्‍या सह्याद्री रुग्‍णालयाची तोडफोड; उपचारामध्‍ये हलगर्जीपणा केल्‍याचा नातेवाइकांचा आरोप

चुकीच्या उपचारांमुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करीत रुग्णाच्या नातेवाइकांनी सह्याद्री रुग्णालयाच्या प्रवेशद्वारासह साहित्याची तोडफोड केली होती.
Sahyadri Hospital Vandalized in Hadapsar

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - स्‍वादुपिंडाच्‍या त्रासासाठी रुग्‍णालयात दाखल केलेल्‍या ७६ वर्षीय रुग्‍णाचा उपचारादरम्‍यान मृत्‍यू झाल्‍याने संतप्‍त झालेल्‍या नातेवाइकांनी रुग्‍णालयाच्‍या तळमजल्‍याच्या प्रवेशद्वारावरील तसेच औषध वितरण करणाऱ्या कक्षाच्‍या काचा फोडल्या.

