लोणी काळभोर: वेटलिफ्टिंग संघटना पुणे यांच्या वतीने पुण्यातील हरीभाई देसाई कॉलेज येथे रविवारी (दि. १५) आयोजित भव्य जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत लोणी काळभोर येथील सह्याद्री स्पोर्ट अँड फिटनेस सेंटरच्या खेळाडूंनी दमदार कामगिरी करत घवघवीत यश संपादन केले. या स्पर्धेत केंद्राच्या १८ खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी आठ खेळाडूंनी सुवर्णपदकांची कमाई केली असून, त्यांची सांगली येथे २० ते २२ नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.या जिल्हास्तरीय स्पर्धेत पुणे जिल्ह्यातील एकूण १३५ खेळाडूंनी १२, १४ आणि १७ वर्षांखालील वयोगटांत सहभाग घेतला होता. सह्याद्री स्पोर्ट अँड फिटनेस सेंटरच्या खेळाडूंनी आठ सुवर्ण, पाच रौप्य आणि तीन कांस्यपदकांची कमाई करत आपल्या गुणवत्तेची छाप पाडली..सुवर्णपदक विजेते :- मंजिरी अमित बोळे (१२ वर्षांखालील, ३२ किलो), जान्हवी सुहास पाटील (१२ वर्षांखालील, ३६ किलो), त्रिशा सुधीर काळभोर (१४ वर्षांखालील, ३६ किलो), रिजा आसिफ शेख (१४ व १७ वर्षांखालील, ४९ किलो), साईराज दीपक भुजबळ (१४ वर्षांखालील, ६५ किलो), नेत्रा भागवत थोरात (१७ वर्षांखालील, ४५ किलो), आर्या अण्णाराव गायकवाड (१७ वर्षांखालील, ६५ किलो) आणि सार्थक ज्ञानदेव इंदलकर (१७ वर्षांखालील, ६५ किलो)..रौप्यपदक विजेते :- ओवी अमर गिरी, सिद्धी संतोष गावडे, नंदिनी जालिंदर काळभोर, तन्वी गणेश अंबिके आणि कृष्णा सागर पेटारे..कांस्यपदक विजेते :-आरोही विपुल पवार, आराध्या संदीप भोसले आणि ऋषिकेश हनुमंत सहाने. तर कार्तिकी प्रदीप शेडगे आणि अरमान दगडूशेठ यांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदविला..या सर्व खेळाडूंना गणेश विठ्ठल नगीने, अमर गणपत गिरी आणि नरेश गणपत गिरी यांचे मार्गदर्शन लाभले.खेळाडूंच्या या यशाबद्दल महाराष्ट्र राज्य वेटलिफ्टिंग संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर म्हाळसकर, सचिव प्रशांत बेंद्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसंचालक तुषार नामदेव दौंडकर, महाराष्ट्र केसरी पैलवान राहुल काळभोर, अभिनव चेतना मंडळाचे अध्यक्ष हेमंत सोपानराव हाडके, वि. वि. का. सोसायटी लोणी काळभोरचे चेअरमन रमेश यशवंत भोसले, हवेली तालुका वेटलिफ्टिंग संघटनेचे अध्यक्ष योगेश ज्ञानेश्वर उबाळे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष बाबुराव भोसले, सुधीर काळभोर, तुषार कुंभार आणि मयूर चांदणे यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन करून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.