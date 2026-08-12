पुणे

साईदास परिवाराचा आज शिर्डी पायी पालखी सोहळा

साईदास परिवाराचा आज शिर्डी पायी पालखी सोहळा
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साईदास परिवाराचा आज शिर्डी पायी पालखी सोहळा
अहिल्यानगर, ता. १२ ः श्रावणमासानिमित्त साईदास परिवार ट्रस्टच्या वतीने नगर ते श्री क्षेत्र शिर्डी पायी पालखी गुरुवारी (१३ सकाळी वाजता शमी गणपती मंदिर, दिल्लीगेट येथून निघणार आहे. पालखीत सुमारे ५०० ते ७०० साईभक्त शिर्डीस पायी जाणार आहेत. ही पालखी रविवारी (१६) शिर्डीत पोहोचणार आहे.
माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये दिंडीला प्रारंभ होणार आहे. आमदार संग्राम जगताप प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. महापौर ज्योती गाडे, उपमहापौर धनंजय जाधव, सभापती सुभाष लोंढे, नगरसेवक संजय शेंडगे, गणेश कवडे, शीतल ढोणे, मयुरी जाधव, सुनील त्रिंबके, पुष्पा बोरुडे, संदीप दातरंगे, सागर मुर्तडकर आदींच्या उपस्थितीमध्ये आरती होणार आहे. साईदास परिवार ट्रस्ट आयोजित साईबाबा पायी पालखी सोहळ्याचे हे २३ वे वर्ष आहे.

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शिर्डी महाप्रवेश
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साई भक्तांची एकात्मता
पाहुणे माजी खासदार सुजय विखे
शिर्डीत आरती सोहळा
शिर्डीत येणाऱ्या भक्तांची संख्याबळ
पालखी सोहळा २३ वा
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