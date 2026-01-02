‘सकाळ’च्या वर्धापन दिनानिमित्त भोरमध्ये उपक्रम
भोर, ता. २ : दैनिक ‘सकाळ’च्या ९४ व्या वर्धापन दिनानिमित्त भोर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये गुरुवारी (ता. १) विविध उपक्रम राबविण्यात आले. यामध्ये ‘सकाळ’ वृत्तपत्र वाचन, शुभेच्छा पत्र लेखन, कविता गायन, चित्रकला स्पर्धा व सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा या प्रमुख उपक्रमांसह विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप आदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे. भोरमधील श्री स्वामी समर्थ व्हॉटसॲप ग्रुपच्या वतीने स्वामी सेवेकरी संतोष कदम यांनी सहकाऱ्यांसमवेत पाच शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविला.
केतकावणे-दिडघर येथील प्राथमिक शाळेत सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये इयत्ता चौथीमधील श्लोक दिघे याने प्रथम क्रमांक मिळवला. यावेळी शिक्षक मनोज इंगुळकर उपस्थित होते. तेलवडी येथील प्राथमिक शाळेत चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये इयत्ता तिसरीमधील ज्ञानेश्वरी ओव्हाळ हिने प्रथम क्रमांक मिळविला. यावेळी शिक्षिका वनिता गायकवाड व राजश्री गव्हाणे उपस्थित होत्या. जिल्हा परिषद शाळा माळवाडी येथे कवितागायन स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये इयत्ता चौथीमधील शरण्या गोरड व तिसरीतील आयेशा मुलाणी यांनी प्रथम क्रमांक मिळविला. यावेळी मुख्याध्यापिका प्रतिभा खुटवड, शिक्षिका शमीम शेख, संगीता शिंदे उपस्थित होत्या. बुवासाहेबवाडी येथील प्राथमिक शाळेत विद्यार्थ्यांनी सकाळच्या अंकाचे वाचन स्पर्धा घेऊन गोष्टींच्या पुस्तकांचे वाचन केले. यामध्ये तिसरीतील संस्कृती कांबळे हिने प्रथम क्रमांक मिळविला. यावेळी शिक्षिका जयश्री कांबळे व दीपाली शेडगे उपस्थित होत्या.
भोर शहरातील मूकबधिर हायस्कूल आणि वनवासी कल्याण आश्रममधील मुलांनी सुंदर हस्ताक्षरामध्ये सकाळला शुभेच्छा पत्र लिहून पाठविली. मुख्याध्यापक शरद जाधव व वनवासी कल्याण आश्रमाचे व्यवस्थापक संतोष वडेकर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.