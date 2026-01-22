Pension leads to progress

पुणे

सकाळ आणि पीएफआरडीए (पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण) आयोजित निवृत्तीनंतरचे आयुष्य ‘अर्थपूर्ण’ करण्यासाठी मार्गदर्शनपर कार्यक्रम 'पेन्शन ने प्रगती'.

नोकरी अथवा व्यवसायातून - निवृत्ती हा प्रत्येकाच्या आयुष्यात येणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या टप्प्यावर नियमित उत्पन्न नसल्याने आर्थिक सुरक्षिततेची गरज अधिक तीव्रतेने भासते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन व दीर्घकालीन बचत ही काळाची गरज बनली आहे.

