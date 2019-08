'सकाळ' ढोल-ताशा ऑनलाईन स्पर्धा - तुम्हीच व्हा परीक्षक!

राज्यभरात गणेशोत्सवाची जोरदार तयारी जोरात सुरु आहे. ढोल-ताशा हा या उत्सवाचा अविभाज्य भाग. केवळ तरुणाईच नव्हे तर आबाल-वृद्धांची पावलं थिरकायला लावणारी ही कला. eSakal.com, दैनिक सकाळ व ढोल-ताशा महासंघाच्या माध्यमातून सकाळ ऑनलाईन ढोल-ताशा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. याचे परिक्षक तुम्ही ऑनलाईन युजरच आहात. तुमच्या लाईक्स, शेअर आणि कॉमेंटस् ठरवणार आहेत या स्पर्धेचे विजेते ! स्पर्धा पुण्यातील ढोल-ताशा पथकांसाठी मर्यादित आहे. आपल्याला आवडलेला व्हिडिओ लाईक करा सकाळच्या फेसबूक पेजवर fb.com/SakalNews आणि आपल्या मित्रपरिवाराबरोबर शेअर करा. कॉमेंटही करा. आपले आवडते पथक नंबर वन ठरण्यासाठी आपल्या लाईक्स, कॉमेंट आणि शेअरचा उपयोग होणार आहे. या स्पर्धेसाठी अनुक्रमे ५० हजार, २५ हजार आणि १५ हजार रुपयांची पहिल्या तीन क्रमांकांची पारितोषिके दिली जाणार आहेत. आता तुम्ही ठरवणार आहात कोण पहिल्या तीन क्रमांकाचे विजेते आहेत ते.

