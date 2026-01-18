Sakal Drawing Competition 2026 : रंगरेषांच्या दुनियेत हरवले विद्यार्थी; घोडेगावात सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद!

घोडेगाव : बसस्थानक व रस्सीखेच , गणपती विसर्जन, घरातील परसबाग, , माझी खोली, रांगोळी या सारखी चित्र रेखाटण्यात बालचमू दंग झाले. निमित्त होते चार पिढ्यांचा साक्षीदार असलेल्या सकाळ चित्रकला स्पर्धेचे. दरवर्षी प्रमाणे शालेय विद्यार्थ्यां सोबत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेल्या सकाळ चित्रकला स्पर्धेला आंबेगाव तालुक्यात उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. घोडेगाव येथील केंद्रावर इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग राहिला. पेन, पेन्सिल, रंगीत खडू, जलरंग व इतर रंग साहित्यचा वापर करीत विद्यार्थांनी चित्र रेखाटले. दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांचा सहभाग महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील केंद्रावर असतो. .जनता विद्या मंदिर घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला. सुमारे 450 विद्यार्थ्यांनी आपले चित्र कागदावर रेखाटले. जनता विद्या मंदिर घोडेगाव, भागशाळा साल, न्यू इंग्लिश मिडीयम स्कूल घोडेगाव येथील शाळामधील विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. यावेळी बाळासाहेब काळे, ॲड.संजय आर्विकर , सूर्यकांत गांधी, बी.डी.माळवे व कलाशिक्षक समीर मुजावर , सकाळ एन.आय.ई. वरिष्ठ व्यवस्थापक विशाल सराफ, बातमीदार चंद्रकांत घोडेकर, वृत्तपत्र विक्रेते निलेश चिलेकर, स्नेहा यांनी स्पर्धेची व्यवस्था पाहिली. स्पर्धेची सुरवात स्पर्धेचे प्रायोजक असलेले माय रोबो इन को फाउंडर आश्लेषा माळवे, प्राचार्य मेरीफ्लोरा डिसूझा यांचे हस्ते प्रतिमापूजन व दीपप्रज्वलन याने करण्यात आली. .विद्यामंदीरमध्ये चित्रकला स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद.यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा देत रोबो इन बाबत माहिती दिली. स्पर्धेला विद्यार्थ्यांसह पालकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जुई पठाडे, पूजा विश्वासराव, तरुण्णम शेख, अमिता चासकर, संगीता कर्पे, सुनिता बकरे यांनी स्पर्धेचे कामकाज पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.