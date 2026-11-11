Sakal Global Lit Fest: सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टमध्ये Emotional Healthवर विशेष चर्चा; 14 नोव्हेंबरला पुण्यात परिसंवाद

पुण्यात १२ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टचे आयोजन करण्यात आले आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या (BORI) परिसरात हा साहित्य महोत्सव रंगणार आहे. चार दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात साहित्य, संस्कृती, राजकारण, इतिहास, समाज आणि मनोरंजन अशा विविध विषयांवर चर्चासत्रे आणि संवादाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. याशिवाय संगीत आणि विचारमंथनाच्या कार्यक्रमांचीही मेजवानी साहित्यप्रेमींना अनुभवता येणार आहे..या महोत्सवातील विशेष आकर्षण म्हणजे भावनिक आरोग्यावर (Emotional Health) होणारी चर्चा. 'इट्स ओके टू नॉट बी ओके' (It's Okay to Not Be Okay) या संकल्पनेवर आधारित या सत्रात मानसिक आणि भावनिक स्वास्थ्याचे महत्त्व अधोरेखित केले जाणार आहे.आजच्या धावपळीच्या जीवनात माणसे शारीरिक आरोग्यासाठी व्यायाम करतात, चालण्याच्या अंतराची नोंद ठेवतात आणि आर्थिक नियोजन करतात. मात्र, आपण भावनिकदृष्ट्या कसे आहोत, याचा विचार किती वेळा करतो, असा प्रश्न या चर्चेतून उपस्थित केला जाणार आहे..Sakal Global Lit Fest: Gen Z बदलणार का भारतीय राजकारणाची दिशा? सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टमध्ये विशेष चर्चासत्र.या चर्चासत्रात विकास क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि रोहिणी निलेकणी फिलान्थ्रॉपीजच्या मुख्य धोरण अधिकारी नताशा जोशी व ज्येष्ठ क्लिनिकल मानसशास्त्रज्ञ, समुपदेशक आणि मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. शिरीषा साठे सहभागी होणार आहेत. तर अमुक तमुकचे सहसंस्थापक ओंकार जाधव नियामक म्हणून असणार आहेत. या चर्चेत भावनिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याची गरज, स्वतःच्या भावनांची जाणीव ठेवणे आणि मानसिक स्वास्थ्याबाबत मोकळेपणाने संवाद साधण्याचे महत्त्व यावर विचार मांडले जाणार आहेत..हे चर्चासत्र 14 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता पुण्यातील लॉ कॉलेज रोडवरील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या फिरोदिया सभागृहात होणार आहे. सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टच्या माध्यमातून साहित्यिक आणि सांस्कृतिक विषयांसोबतच दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नांवरही चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे..Sakal Global Lit Fest: Gen Z बदलणार का भारतीय राजकारणाची दिशा? सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टमध्ये विशेष चर्चासत्र.विश्वकर्मा विश्वविद्यालय सकाळ लिट फेस्टचे प्रस्तुतकर्ता आहे, तर चितळे डेअरी आणि पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स हे सहप्रायोजक आहेत. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरस्थळ भागीदार, सपना ग्रंथदालन भागीदार आणि तिकीटखिडकी तिकीट भागीदार आहेत. सकाळ प्रकाशन या महोत्सवाचे निमंत्रक आहे. महोत्सवाचा सविस्तर कार्यक्रम आणि नोंदणी sakallitfest.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.