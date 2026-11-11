Sakal Global Lit Fest: Gen Z बदलणार का भारतीय राजकारणाची दिशा? सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टमध्ये विशेष चर्चासत्र

Sakal Global Lit Fest 2026: तरुण पिढीचा राजकारणातील वाढता सहभाग, सोशल मीडियाचा प्रभाव आणि बदलते राजकीय विचार यावर चर्चा करण्यासाठी सकाळ ग्लोबल लिट फेस्ट 2026 मध्ये विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. 'Is Gen Z Rewriting Indian Politics? Memes, Marches & Manifestos' अर्थात 'Gen Z भारतीय राजकारणाची दिशा बदलत आहे का?' या विषयावर हे चर्चासत्र होणार आहे..१३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत हे सत्र पार पडेल. सामाजिक कार्यकर्ते आणि कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) सहसंयोजक आशुतोष रांका तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि LGBTQ+ हक्कांसाठी काम करणारे अनिश गावंडे सहभागी होणार आहेत. RJ तरुण या चर्चेचे सूत्रसंचालन करतील..Sakal Global Lit Fest: पुण्यात १२ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान सकाळ ग्लोबल लिट फेस्ट; चर्चासत्रे, संगीत आणि विचारमंथनाचा उत्सव.सोशल मीडियावरील मीम्स, रस्त्यावरील आंदोलने आणि राजकीय जाहीरनामे या माध्यमांतून Gen Z आपली मते कशी मांडत आहे, यावर चर्चेत विचारमंथन होणार आहे. पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने राजकीय प्रश्नांकडे पाहणारी तरुण पिढी आगामी काळात भारतीय राजकारणावर कसा प्रभाव टाकू शकते, याचाही वेध घेतला जाणार आहे..दरम्यान, पुण्यात १२ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान सकाळ ग्लोबल लिट फेस्ट २०२६ रंगणार आहे. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेत होणाऱ्या या चार दिवसीय महोत्सवात साहित्य, संस्कृती, राजकारण, इतिहास, समाज आणि मनोरंजन अशा विविध विषयांवर चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. साहित्यिक आणि विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या सहभागासह संगीत आणि विचारमंथनाची मेजवानी पुणेकरांना अनुभवता येणार आहे..Sakal Lit Fest 2026: ‘सकाळ लिट फेस्ट’ १२ नोव्हेंबरपासून;बुकर विजेत्या बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते उद्घाटन.विश्वकर्मा विश्वविद्यालय सकाळ लिट फेस्टचे प्रस्तुतकर्ता आहे, तर चितळे डेअरी आणि पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स हे सहप्रायोजक आहेत. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरस्थळ भागीदार, सपना ग्रंथदालन भागीदार आणि तिकीटखिडकी तिकीट भागीदार आहेत. सकाळ प्रकाशन या महोत्सवाचे निमंत्रक आहे. महोत्सवाचा सविस्तर कार्यक्रम आणि नोंदणी sakallitfest.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.