पुणे

Sakal Global Lit Fest: पुण्यात १२ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान सकाळ ग्लोबल लिट फेस्ट; चर्चासत्रे, संगीत आणि विचारमंथनाचा उत्सव

Sakal Global Lit Fest, November 2026 : पुण्यात १२ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान सकाळ ग्लोबल लिट फेस्ट रंगणार आहे. भांडारकर संस्थेत चार दिवस साहित्य, संस्कृती, राजकारण, इतिहास, समाज आणि मनोरंजनावर विविध मान्यवरांची सत्रे होणार आहेत.
Renowned Authors and Speakers to Participate in Sakal Global Lit Fest in Pune

Renowned Authors and Speakers to Participate in Sakal Global Lit Fest in Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : साहित्य महोत्सव रंगला की त्याचा एक खास आवाज असतो. तो टाळ्यांचा नसतो. सत्र संपल्यानंतर सभागृहातून बाहेर पडणारे श्रोते अजूनही वाद घालत असतात, तो आवाज. हॉल १ आणि हॉल २ ची कार्यक्रमपत्रिका पाहिली तर या महिन्यात भांडारकर संस्थेचा परिसर अशा चर्चांनी चांगलाच गजबजणार आहे.

गुरुवार : छोट्या गोष्टी, मोठे प्रश्न

१२ नोव्हेंबरला बानू मुश्ताक आणि डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होईल. हार्ट लॅम्पच्या रूपाने कन्नड कथेला आंतरराष्ट्रीय बुकरपर्यंत नेणाऱ्या बानू मुश्ताक यांच्या बीजभाषणाचे शीर्षक आहे नो स्टोरी इज स्मॉल. कोणतीच गोष्ट लहान नसते, हेच या महोत्सवाचे ब्रीदवाक्य ठरावे. दुपारी मीरन बोरवणकर आणि तेजस्वी सातपुते खाकी वर्दीतील स्त्रियांचे अनुभव सांगतील. रामकृष्ण रामस्वामी पुण्याचे बहुआयामी विद्वान डी. डी. कोसंबी यांच्या आयुष्याचे वेगवेगळे पैलू उलगडतील. युद्धाच्या छायेतील जगात भारत नेमका कुठे उभा आहे, याचा वेध स्टॅन्ली जॉनी घेतील.

Loading content, please wait...
pune
festival
Sakal
Event