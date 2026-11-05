Sakal Global Lit Fest: पुण्यात १२ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान सकाळ ग्लोबल लिट फेस्ट; चर्चासत्रे, संगीत आणि विचारमंथनाचा उत्सव

पुणे : साहित्य महोत्सव रंगला की त्याचा एक खास आवाज असतो. तो टाळ्यांचा नसतो. सत्र संपल्यानंतर सभागृहातून बाहेर पडणारे श्रोते अजूनही वाद घालत असतात, तो आवाज. हॉल १ आणि हॉल २ ची कार्यक्रमपत्रिका पाहिली तर या महिन्यात भांडारकर संस्थेचा परिसर अशा चर्चांनी चांगलाच गजबजणार आहे..गुरुवार : छोट्या गोष्टी, मोठे प्रश्न१२ नोव्हेंबरला बानू मुश्ताक आणि डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होईल. हार्ट लॅम्पच्या रूपाने कन्नड कथेला आंतरराष्ट्रीय बुकरपर्यंत नेणाऱ्या बानू मुश्ताक यांच्या बीजभाषणाचे शीर्षक आहे नो स्टोरी इज स्मॉल. कोणतीच गोष्ट लहान नसते, हेच या महोत्सवाचे ब्रीदवाक्य ठरावे. दुपारी मीरन बोरवणकर आणि तेजस्वी सातपुते खाकी वर्दीतील स्त्रियांचे अनुभव सांगतील. रामकृष्ण रामस्वामी पुण्याचे बहुआयामी विद्वान डी. डी. कोसंबी यांच्या आयुष्याचे वेगवेगळे पैलू उलगडतील. युद्धाच्या छायेतील जगात भारत नेमका कुठे उभा आहे, याचा वेध स्टॅन्ली जॉनी घेतील..सायंकाळी हॉल २ मध्ये भयकथांचे सत्र आहे. के. हरी कुमार, नील डिसिल्व्हा आणि जय अलानी भारतीय वाचकांना भीतीदायक कथा इतक्या का आवडतात, यावर बोलतील. त्यानंतर एस. आनंद नित्शे, मनुस्मृती आणि डॉ. आंबेडकर यांच्याविषयी संवाद साधतील. दिवसाचा समारोप हॉल १ मध्ये मैत्र जिवांचे या सांगीतिक मैफलीने होईल. यात पं. हृदयनाथ मंगेशकर, डॉ. सलील कुलकर्णी आणि मधुरा दातार सहभागी होतील..शुक्रवार : सोपी उत्तरं नसलेले प्रश्नदुसरा दिवस प्रश्नांवर उभा आहे. सतत स्क्रोल करण्याच्या सवयीमुळे वाक्य हरवत चालले आहे का? भारतीय स्त्रीवाद फारच सौम्य झाला आहे का? लेखनाला आज खरंच महत्त्व उरलं आहे का? मोठा फॉलोइंग पुस्तक विकतो की फक्त रील? माजी परराष्ट्र सचिव विजय गोखले आणि अमिश राज मुल्मी चीन हा दक्षिण आशियाचा भागीदार आहे की डोकेदुखी, यावर आपली मते मांडतील. महात्मा फुले यांच्यानंतर आपण किती पुढे आलो, याचा आढावा एका परिसंवादात घेतला जाईल. पर्यावरण, ऐतिहासिक कादंबरी, छोटे प्रकाशक आणि जिद्दीने टिकून राहिलेली अनियतकालिके हे विषयही याच दिवशी आहेत.दुपारी चार वाजता एस. आनंद पुन्हा येतील आणि कदाचित महोत्सवातील सर्वांत वेगळा तास सादर करतील. वेदासी विटाळा या कार्यक्रमात ते संत चोखामेळा, कबीर आणि बुद्ध यांच्या रचना धृपद शैलीत गातील. पखवाजावर तुषार शांताराम घरत असतील..शनिवार : दिग्गजांचा दिवस१४ नोव्हेंबरला हॉल १ ची सुरुवात न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांच्या द कॉन्स्टिट्युशन इज नॉट अ म्युझियम पीस या सत्राने होईल. राज्यघटना ही संग्रहालयात ठेवायची वस्तू नाही, हा त्यांचा मुद्दा आहे. दुपारी ते ज्येष्ठ विधिज्ञ राजू रामचंद्रन यांच्यासोबत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची मर्यादा कुठे येते, याची चर्चा करतील. या दोन सत्रांच्या मध्ये अक्षत गुप्ता, निलेश खरे यांच्याशी संवाद साधणारे राज ठाकरे आणि प्रीती शेणॉय यांची सत्रे आहेत.हॉल २ मध्येही प्रश्नांची रांग आहे. मराठीला अजून बुकर का मिळालेले नाही? दिल्लीला न समजलेले काश्मीर पुण्याला काय समजले आहे? एखादे पुस्तक एका भाषेतून दुसऱ्या भाषेत जाते तेव्हा नेमके काय घडते? कोरल दासगुप्ता आणि अर्शिया सत्तार द्रौपदीच्या ठाम भूमिकांविषयी बोलतील. हू रोट धिस? या सत्रात तर प्रेक्षकांचीच परीक्षा आहे : माणसाने लिहिलेले आणि यंत्राने लिहिलेले यांतील फरक ओळखता येतो का? सायंकाळी पाच वाजता रामचंद्र गुहा यांचे बीजभाषण होईल आणि रात्री स्पोकन वर्ड कवयित्री नायाब मिधा दिवसाचा समारोप करतील..रविवार : अनेक रामायणं, एक भरगच्च दिवसशेवटच्या दिवसाची सुरुवात अर्शिया सत्तार यांच्या बीजभाषणाने होईल. रामायण एकच नाही, ही त्यांची आठवण. व्यंगचित्रकार आलोक आणि मंजुल हॉल १ मध्ये हास्य घेऊन येतील, तर रामचंद्र गुहा आणि डॉ. सदानंद मोरे एकाच व्यासपीठावर दिसतील. दुपारची मेजवानी भरगच्च आहे : कर्मकांडापेक्षा मानवतावाद यावर हमीद दाभोलकर, एआयमुळे कोण मागे पडणार यावर जिबू इलियास, मुंबईच्या ताटावर हक्क कोणाचा यावर मेहेर मिर्झा, कॅमेऱ्याआड राहिलेल्या क्रिकेटपटूंविषयी आयुष पुथरन आणि स्त्रियांच्या आर्थिक नियोजनावर मोकळी चर्चा. तीन वाजता अमिश त्रिपाठी येतील, अक्षय गांधी यांचा कावड प्रोजेक्ट माया सादर करेल आणि ख्रिस्तोफर सी. डॉयल कुरूंच्या शापाची कथा उलगडतील. महोत्सवाचा समारोप हॉल १ मध्ये मनोज जोशी यांच्या चाणक्य या हिंदी महानाट्याने होईल..चार दिवसांचं नियोजन कसं कराल?सगळी सत्रं पाहणं कोणालाच शक्य नाही, आणि तसा प्रयत्नही करू नये. ज्या नावासाठी तुम्ही आलात असं एक सत्र निवडा, आणि एरवी कधीच पाहिलं नसतं असं दुसरं एक सत्र निवडा. दोन्ही शेवटपर्यंत ऐका. घरी परतताना ज्याची चर्चा रंगते, ते बहुधा दुसरंच सत्र असतं.सत्रांसाठी डे पास किंवा फेस्टिव्हल पास आवश्यक आहे. काही सायंकालीन कार्यक्रमांची तिकिटे स्वतंत्र आहेत. सविस्तर माहिती sakallitfest.com वर उपलब्ध आहे. लवकर या, उत्सुकतेने या आणि वेगळ्या मतांचे स्वागत करण्याच्या तयारीने या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.