Talegaon Dhamdhere Heritage: सकाळ माध्यम समूहाचा ग्रामसमृद्धी उपक्रम: तळेगाव ढमढेरे गावाचे प्रेरणादायी पुस्तक व चित्रफितीचे लोकार्पण

तळेगाव ढमढेरे : सकाळ माध्यम समूहातर्फे ग्राम समृद्धी उपक्रमांतर्गत तळेगाव ढमढेरे गावच्या महत्वाकांक्षी पुस्तकाचे प्रकाशन आणि व्हिडिओचे (चित्रफितीचे) उद्घाटन गुरुवारी (ता.२) महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचे माजी अध्यक्ष व शिरूरचे माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे यांच्या हस्ते झाले. .यावेळी माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे म्हणाले की, १९७२ च्या दुष्काळात सकाळने जनावरांचा चारा व पाण्याचा बिकट प्रश्न सोडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले असल्याची आठवण केली. तसेच सकाळ तर्फे चालू असलेल्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. तळेगाव ढमढेरे गावचा ऐतिहासिक वारसा जपत शैक्षणिक, शेती, आरोग्य, उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान,सांस्कृतिक, धार्मिक, देव देवतांची मंदिरे, सण, उत्सव तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध आदींची माहिती पुस्तकात असून, गावच्या व्हिडिओ चित्रीकरणांमध्ये सर्वच क्षेत्राला संधी दिल्याने गावच्या वैभवात भर पडली असून आधुनिक पिढीला हे पुस्तक व चित्रफित प्रेरणादायी ठरणार असल्याचे मत माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे यांनी व्यक्त केले..यावेळी जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष बाळासाहेब नरके, जिल्हा परिषद सदस्य दिपाली गव्हाणे, ज्येष्ठ नेते श्रीकांत सातपुते, आरपीआयचे तालुका अध्यक्ष नवनाथ कांबळे, माजी सभापती आरती भुजबळ, माजी उपसभापती अनिल भुजबळ, सोसायटीचे अध्यक्ष बाळासाहेब ढमढेरे, ग्रामपंचायत अधिकारी चेतन वाव्हळ, उद्योजक सुजित जाधव, पतसंस्थेचे अध्यक्ष राजाराम भुजबळ, समता परिषदेचे सोमनाथ भुजबळ आदींनी मनोगत व्यक्त करून सकाळने प्रसिद्ध केलेल्या पुस्तकाचे विशेष कौतुक केले..यावेळी माजी सभापती शंकर जांभळकर व ॲड. यशवंत ढमढेरे, माजी उपसभापती विश्वास ढमढेरे, सरपंच रोहिणी तोडकर, माजी सरपंच संभाजी भुजबळ, संदीप ढमढेरे, ॲड.सुरेश भुजबळ, माजी उपसरपंच गोविंद ढमढेरे, निवृत्ती जकाते, शहाजी ढमढेरे, मीनीनाथ ढमढेरे, राजेंद्र ढमढेरे, सुनील ढमढेरे, बाळासाहेब लांडे, चेतना ढमढेरे, राजेंद्र जाधव, घनश्याम तोडकर, योगेश ढमढेरे, बापूसाहेब शेळके, संतोष काकडे, नवनाथ भुजबळ, लक्ष्मण नरके, हनुमंत नरके, गोरक्षनाथ कऱ्हेकर, राजेंद्र कऱ्हेकर, सकाळचे जाहिरात प्रतिनिधी इफ्तिकार शेख, भजनी मंडळ व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र केदारी यांनी स्वागत व सूत्रसंचालन केले. सकाळचे बातमीदार नागनाथ शिंगाडे यांनी प्रास्ताविक केले. माजी उपसभापती अनिल भुजबळ यांनी आभार मानले.सकाळ माध्यम समूहातर्फे प्रकाशित केलेल्या तळेगाव ढमढेरे ग्राम समृद्धी पुस्तकासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी पत्राद्वारे शुभेच्छा दिलेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.