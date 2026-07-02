पुणे

Talegaon Dhamdhere Heritage: सकाळ माध्यम समूहाचा ग्रामसमृद्धी उपक्रम: तळेगाव ढमढेरे गावाचे प्रेरणादायी पुस्तक व चित्रफितीचे लोकार्पण

‘सकाळ’च्या ग्रामसमृद्धी उपक्रमातून तळेगाव ढमढेरेच्या इतिहास, संस्कृती व विकासाचा दस्तऐवजी वारसा; पुस्तक व व्हिडिओ प्रकाशन सोहळ्यात मान्यवरांची उपस्थिती
Sakal Gram Samruddhi launched a book and village documentary showcasing Talegaon Dhamdhere's history, culture, development, and rural achievements.

Sakal Gram Samruddhi launched a book and village documentary showcasing Talegaon Dhamdhere's history, culture, development, and rural achievements.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव ढमढेरे : सकाळ माध्यम समूहातर्फे ग्राम समृद्धी उपक्रमांतर्गत तळेगाव ढमढेरे गावच्या महत्वाकांक्षी पुस्तकाचे प्रकाशन आणि व्हिडिओचे (चित्रफितीचे) उद्घाटन गुरुवारी (ता.२) महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी योजनेचे माजी अध्यक्ष व शिरूरचे माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे यांच्या हस्ते झाले.

Loading content, please wait...
Sakal
sakal impact news
Inspirational Quotes for Teachers
gram farming issues in Maharashtra
gram buying limits news
gram development 2023