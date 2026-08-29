Pune Bridge Repair: सकाळच्या वृत्तानंतर प्रशासनाला जाग; ८५ लाखांच्या मांगीरबाबा पुलाच्या कामाला अखेर सुरुवात

निरगुडसर : सुमारे ४० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेला मांगीरबाबा पुल धोकादायक स्थितीत असून पुलाला कामासाठी निधी मंजूर असून देखील पुलाच्या कामाला सुरवात होत नसल्याचे वृत्त दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध केल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने शनिवार (ता.२९) रोजी पुलाच्या कामाला सुरुवात केली आहे..सुमारे ४० वर्षांपूर्वी मांगीरबाबा पुल वळती–शिंगवे मार्गावरील वळती गावाच्या जवळच शिंगवेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मांगीरबाबा मंदिराशेजारील बांधण्यात आला होता.पुलाची उंची कमी असल्यामुळे मीना नदीला पूर आल्यानंतर हा पूल पाण्याखाली जात असल्याने परिणामी या मार्गावरील वाहतूक ठप्प होत असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो..सध्या पुलाच्या तळभागातील काँक्रीट अनेक ठिकाणी निखळले असून लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या आहेत.या सळ्यांना गंज लागल्याने पुलाची मजबुती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..या पुलाच्या धोकादायक अवस्थेबाबत वळती ग्रामपंचायतीने ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी संबंधित विभागाकडे लेखी निवेदन दिले होते.त्यानंतर झालेल्या तांत्रिक तपासणीत हा पूल पूर्णतः जीर्ण आणि वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले.त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलावरील वाहतूक बंद करण्याचे आदेश दिले.मात्र प्रत्यक्षात या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही,याबाबत सकाळ दैनिकात वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि शनिवार(ता.२९)रोजी सकाळी कामाला सुरुवात झाली आहे..सरपंच आनंद वाव्हळ म्हणाले की,नविन पुलासाठी ८५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर असून कामाची निविदा निघून अनेक महिने लोटले तरी ठेकेदार काम सुरू करेना याबाबत दैनिक सकाळ मध्ये १ ऑगस्ट रोजी छायाचित्रासह वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि कामाला सुरुवात झाल्याबद्दल सकाळ दैनिकाचे धन्यवाद. छायाचित्र ओळ:वळती(ता.आंबेगाव)सकाळच्या वृत्तानंतर वळती–शिंगवे मार्गावरील मांगीरबाबा पुलाच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.