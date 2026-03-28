Ambegaon News : उन्हाळ्याची तीव्रता अन् वन्यजीवांचे हाल; वृत्ताची दखल घेत प्रशासनाची धाव.

निरगुडसर: आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी,वळती या दोन गावातील वनविभागाच्या हद्दीत असलेले जंगलातील तीन पाणवठे कोरडे पडल्याचे वृत्त दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध होताच वनविभागाकडून तातडीने कोरड्या पडलेल्या तीनही पाणवठ्यात पाणी सोडले आहे,यामुळे पशू पक्षांची तहान भागणार आहे. वळती (ता.आंबेगाव) येथील वनपरिमंडळात असलेल्या रांजणी,वळती,भागडी या तीन गावांच्या वनविभागाच्या हद्दीत पाच पाणवठे वनविभागाकडून उभारण्यात आले आहे..या पाचही पाणवठ्यामुळे पशू पक्षांची तहान भागते परंतु मागील काही अनेक दिवसापासून रांजणी आणि वळती याठिकाणी असलेले तीन पाणवठे कोरडे ठणठणीत पडल्याने पशु पक्षांचे हाल पाहिला मिळत होते याबाबत पशु प्रेमींनी या कोरड्या पडलेल्या पाणवठ्यात पाणी सोडण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. .रांजणीतील पाणवठ्यांत वनविभागाने सोडले पाणी.याबाबत तसे वृत्त दैनिक सकाळमध्ये छायाचित्रासह नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आले होते.या वृत्तामुळे वनविभागाकडून तातडीने कोरड्या पडलेल्या पाणवठ्यात पाणी सोडण्यात आले.या तीन पाणवठ्यासह भागडी येथील पाणवठ्यात देखील पाणी सोडण्यात आले आहे,यामुळे परिसरात वावरणारे मोर,लांडगे,कोल्हे,तरस बिबटे,ससे,चिमणी,कावळे आदी पशु पक्षांची तहान भागणार असल्यामुळे दिलासा मिळणार आहे..सध्या उन्हाळा तीव्र असल्याने पाणवठ्यातील पाणी साधारण महिनाभर पुरते त्यामुळे उन्हाळा संपेपर्यंत पाणी सोडण्याबाबत काळजी घ्यावी जेणेकरून पशू पक्षांचे पाण्यावाचून हाल होणार नाही.फोटो खाली ओळ:रांजणी(ता.आंबेगाव)येथील कोरड्या पडलेल्या पाणवठ्यात वनविभागाकडून तातडीने पाणी सोडण्यात आले.