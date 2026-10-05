Sakal Karandak : ‘सकाळ करंडका’ची उत्साहात नांदी! पुणे विभागीय अंतिम फेरी; पहिल्या दिवशी पाच एकांकिकांचे सादरीकरण

पुणे - ‘अरे आव्वाज कुणाचा’, ‘अरे करंडक कुणाचा’ अशा घोषणांनी दणाणलेला नाट्यगृहाचा परिसर... कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपस्थित रसिक आणि विद्यार्थ्यांचे विविध विषयांवरील कल्पक सादरीकरण... अशा उत्साही वातावरणात ‘सकाळ करंडक’ राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेच्या पुणे विभागीय अंतिम फेरीची नांदी झाली..‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित ही स्पर्धा राज्यभरात सहा विभागांमध्ये होत असून पुणे केंद्रावरील विभागीय अंतिम फेरीला सोमवारपासून सुरुवात झाली. सदाशिव पेठेतील भरत नाट्य मंदिर येथे ही तीन दिवसीय विभागीय अंतिम फेरी होत आहे. या स्पर्धेसाठी ‘रांजेकर रिअल्टी’ हे सहयोगी प्रायोजक आहेत. स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी विविध महाविद्यालयांच्या रंगतदार एकांकिकांनी रसिकांना खिळवून ठेवले..महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या सीनियर कॉलेजच्या ‘इंटॅरोगेशन’ या एकांकिकेने स्पर्धेला सुरुवात झाली. त्यानंतर विश्वकर्मा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची ‘रणछोड’ ही एकांकिका सादर झाली. दुपारच्या सत्रात स. प. महाविद्यालयाच्या ‘ईमान’ या एकांकिकेने लक्ष वेधून घेतले. त्यानंतर डॉ. डी. वाय. पाटील इंजिनिअरिंग अँड इनोव्हेशन कॉलेज, तळेगाव यांची ‘ऐकू येतंय का?’ ही एकांकिका सादर झाली. मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंड यांनी सादर केलेल्या ‘नातीगोती’ या एकांकिकेने स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसाची सांगता झाली.स्पर्धा बुधवारपर्यंत (ता. ७) चालणार असून या तीन दिवसात पुणे शहर, जिल्हा व पिंपरी-चिंचवडसह अहिल्यानगरमधील संघांचे सादरीकरण होणार आहे. मंगळवारी (ता. ६) सकाळी १० वाजता स्पर्धेला सुरुवात होणार असून दिवसभरात एकूण आठ एकांकिकांचे सादरीकरण होईल..स्पर्धा पाहण्यासाठी विनामूल्य प्रवेश‘सकाळ करंडक’ स्पर्धेतील एकांकिका पाहण्यासाठी रसिकांना विनामूल्य प्रवेश आहे. त्यामुळे विद्यार्थी कलाकारांच्या दर्जेदार कलाविष्कार पाहण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रसिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सकाळ माध्यम समूहाने केले आहे..स्पर्धेचे मंगळवारचे (ता. ६) वेळापत्रक -(महाविद्यालयाचे नाव, एकांकिकेचे नाव व वेळ)प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी - भिरभिर - सकाळी १० ते ११डी. ई. एस. विद्यापीठ, पुणे - चिंता करितो विश्वाची? - सकाळी ११ ते १२मराठवाडा मित्रमंडळाचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय - टाळ्यांचा प्रवास - दुपारी १२ ते १पद्मविभूषण वसंतदादा पाटील इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (पीव्हीपीआयटी) - हॅन्डल विथ केअर? - दुपारी १.३० ते २.३०भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स - लाजाळू - दुपारी २.३० ते ३.३०प्रतिभा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड कॉम्प्युटर स्टडीज - वेळुळी - दुपारी ३.३० ते ४.३०न्यू आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, अहिल्यानगर - आत्मा कुडीचं भांडण- दुपारी ४.३० ते ५.३०पी. डी. ई. ए. अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मांजरी - नावापुरती - सायं. ५.३० ते ६.३०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.