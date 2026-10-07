Sakal Karandak Competition : पुणे विभागातून ‘लाजाळू’ अंतिम फेरीत; ‘ईमान’ला द्वितीय; ‘नातीगोती’ला तृतीय क्रमांक

पुणे - भारती विद्यापीठाच्या कॉलेज ऑफ फाईन आर्ट्स यांच्या ‘लाजाळू’ या एकांकिकेने ‘सकाळ करंडक’ राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेच्या पुणे विभागीय अंतिम फेरीचे विजेतेपद पटकावले. यासह या एकांकिकेची पुणे विभागातून स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीसाठी निवड झाली आहे.सांघिक द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक स. प. महाविद्यालयाच्या ‘ईमान’ या एकांकिकेने; तर सांघिक तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंड या संघाच्या ‘नातीगोती’ या एकांकिकेने पटकावले. विशेष सांघिक उत्तेजनार्थ पारितोषिक मराठवाडा मित्रमंडळाच्या शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालयाने सादर केलेल्या ‘स्कीम’ या एकांकिकेने पटकावले..स्पर्धेची पुणे विभागीय अंतिम फेरी सोमवार (ता. ५) ते बुधवार (ता. ७) या कालावधीत सदाशिव पेठेतील भरत नाट्य मंदिर येथे पार पडली. अभिनेते विजय पटवर्धन आणि ओंकार गोवर्धन यांनी या फेरीसाठी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. स्पर्धा संपल्यानंतर बुधवारी सायंकाळी लगेचच निकालाची घोषणा करण्यात आली. प्रसिद्ध अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांच्या हस्ते सांघिक तसेच वैयक्तिक पारितोषिकांचे वितरण झाले. याप्रसंगी स्पर्धेचे प्रायोजक असलेल्या ‘रांजेकर रिअल्टी’चे संचालक अनिरुद्ध रांजेकर उपस्थित होते. या वेळी पारितोषिक विजेत्या स्पर्धकांच्या जल्लोषाने नाट्यगृह दुमदुमले होते..कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘आम्ही महाविद्यालयीन काळात असताना मर्यादित एकांकिका स्पर्धा होत असत. आज मात्र अनेक व्यासपीठे निर्माण झाली असून विद्यार्थी कलाकारांनी आपल्या क्षमतांच्या विकासासाठी याचा फायदा करून घ्यावा. आपल्यातील कलाकार समृद्ध होण्यासाठी चांगल्या कलाकृती पाहत राहा, ऐकत राहा. अशी दर्जेदार एकांकिका स्पर्धा सातत्याने आयोजित करण्यासाठी ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे विशेष आभार मानले पाहिजेत.’नाटक तुम्हाला जसे यश मिळवून देते, तसेच अपयश पचवायला देखील शिकवते. आज केलेला उत्तम प्रयोग हा उद्या फसू देखील शकतो, हे शिकवण रंगभूमी आपल्याला देते. रंगभूमीची हीच शिकवण मला माझ्या व्यवसायात अतिशय उपयुक्त ठरली आहे. विद्यार्थी कलाकारांनी देखील या स्पर्धांमधील हार-जीतच्या पलीकडे मिळणारी शिकवण लक्षात ठेवावी.- अनिरुद्ध रांजेकर, संचालक - ‘रांजेकर रिअल्टी’.या स्पर्धेत वेगवेगळ्या बोलीभाषा ऐकायला मिळाल्या. ९५ टक्के एकांकिका या बोलीभाषेतील होत्या आणि या बोलीभाषा अस्सल होत्या, यासाठी ‘सकाळ करंडक’ स्पर्धेचे विशेष अभिनंदन! स्पर्धेतील एकांकिकांच्या विषयांमधील वैविध्य वाखाणण्याजोगे होते. विषयाला कशी द्यावी, संवाद लेखन अधिक प्रभावी कसे करावे, यावर विद्यार्थ्यांनी अधिक काम करावे. एकांकिका किंवा नाटक ही समूह कला आहे. त्यामुळे सादरीकरणात कोणताही एकच घटक वेगळा उठून दिसणे, यापेक्षा एकत्रित परिणामकारकता आणण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.- ओंकार गोवर्धन, परीक्षक.वैयक्तिक पारितोषिके (पारितोषिक, विद्यार्थ्याचे नाव, एकांकिकेचे नाव, महाविद्यालयाचे नाव या क्रमाने) -सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन - स्वानंदी भारताल - लाजाळू - भारती विद्यापीठाचे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्सउत्तेजनार्थ दिग्दर्शन - शाश्वती वझे-सुमीत नेटके - ईमान - स. प. महाविद्यालयसर्वोत्कृष्ट लेखन - ओम चव्हाण - नातीगोती - मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंडउत्तेजनार्थ लेखन - मुकुल ढेकळे - स्कीम - मराठवाडा मित्रमंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालयसर्वोत्कृष्ट अभिनय (पुरुष) - शिवकुमार घोडेस्वार - लाजाळू - भारती विद्यापीठाचे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्सउत्तेजनार्थ अभिनय (पुरुष) - ओम चव्हाण - नातीगोती - मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंडसर्वोत्कृष्ट अभिनय (स्त्री) - शाश्वती वझे - ईमान - स. प. महाविद्यालयउत्तेजनार्थ अभिनय (स्त्री) - सुप्रिया यादव - मुक्ताक्षरे - राजर्षी शाहू अभियांत्रिकी महाविद्यालय.विशेष अभिनय उत्तेजनार्थ पारितोषिक -विराज दिघे - नातीगोती - मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंडदिशा उपाध्ये - स्कीम - मराठवाडा मित्रमंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालयतनिष्का देशमुख - स्कीम - मराठवाडा मित्रमंडळाचे शंकरराव चव्हाण विधी महाविद्यालयकेतकी भालवणकर - नातीगोती - मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंडसर्वोत्कृष्ट नेपथ्य - स्वानंद बेहरे-नीरज जोशी - चिंता करितो विश्वाची? - डी. ई. एस. विद्यापीठ, पुणेउत्तेजनार्थ नेपथ्य - महेश देशमुख - इन द नेम ऑफ ह्युमॅनिटी - डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयसर्वोत्कृष्ट पार्श्वसंगीत - संस्कार फडके - आठवडे बाजार - अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयउत्तेजनार्थ पार्श्वसंगीत - दीपक तिडके - लाजाळू - भारती विद्यापीठाचे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्ससर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना - शुभम डोळस - इन द नेम ऑफ ह्युमॅनिटी - डी. वाय. पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयउत्तेजनार्थ प्रकाशयोजना - शिरीष कुलकर्णी - नातीगोती - मॉडर्न कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, गणेशखिंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.