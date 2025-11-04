पुणे

Sakal Karandak : पुणे विभागातून ‘बीएमसीसी’ महाअंतिम फेरीत सकाळ करंडक; विभागीय अंतिम फेरीचा समारोप

Sakal Cup Drama : बृहन्‍महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयाच्या (बीएमसीसी) संघाने सादर केलेल्या ‘इन बिटवीन ऑफ’ या एकांकिकेने ‘सकाळ करंडक’ राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन एकांकिका स्पर्धेच्या पुणे विभागीय अंतिम फेरीचे विजेतेपद पटकावले. यासह या एकांकिकेची पुणे विभागातून स्पर्धेच्या महाअंतिम फेरीसाठी निवड झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सांघिक द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड या संघाच्या ‘वामन आख्यान’ या एकांकिकेने; तर सांघिक तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक कर्वेनगरच्या कमिन्स अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या ‘पायवाट’ या एकांकिकेने पटकावले. सांघिक पारितोषिकांसह वैयक्तिक पारितोषिकांचेही यावेळी वितरण करण्यात आले.

