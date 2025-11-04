Sakal Karandak : पुणे विभागातून ‘बीएमसीसी’ महाअंतिम फेरीत सकाळ करंडक; विभागीय अंतिम फेरीचा समारोप

पुणे : सांघिक द्वितीय क्रमांकाचे पारितोषिक मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंड या संघाच्या ‘वामन आख्यान’ या एकांकिकेने; तर सांघिक तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक कर्वेनगरच्या कमिन्स अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या ‘पायवाट’ या एकांकिकेने पटकावले. सांघिक पारितोषिकांसह वैयक्तिक पारितोषिकांचेही यावेळी वितरण करण्यात आले..स्पर्धेची पुणे विभागीय अंतिम फेरी रविवार (ता. २) ते मंगळवार (ता. ४) या कालावधीत सदाशिव पेठेतील भरत नाट्य मंदिर येथे पार पडली. स्नेहल तरडे आणि हृषिकेश देशपांडे यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. स्पर्धा संपल्यानंतर मंगळवारी सायंकाळी लगेचच निकालाची घोषणा करण्यात आली. अभिनेते आनंद इंगळे यांच्या हस्ते पारितोषिकांचे वितरण झाले. याप्रसंगी सकाळचे संपादक सम्राट फडणीस उपस्थित होते. पारितोषिक विजेत्या स्पर्धकांच्या जल्लोषाने नाट्यगृह दुमदुमले होते..आनंद इंगळे म्हणाले, ‘‘नाटकाची आवड असणे आणि नाटकाची समज असणे, यात खूप फरक आहे. एखाद्याला नाटक आवडत असले तरी समजतच असेल, असे नाही. ही समज शिकून वाढत असते. त्यामुळे नाटक शिकण्याचा प्रयत्न करा, त्यासाठी उत्तमोत्तम नाटके पाहा. एखादा कलाकार मनस्वी आहे, असे आपण म्हणतो. पण त्या मनस्वीपणाचे रुपांतर, नाटकाच्या वेडाचे रुपांतर कलेत करता आले पाहिजे.’’.विद्यार्थ्यांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम.एक चांगली ओळ लिहिण्यापूर्वी हजार चांगल्या ओळी वाचाव्या लागतात. त्यामुळे विद्यार्थी लेखकांनी वाचनाचा परीघ विस्तारला पाहिजे. दिग्दर्शकांनी-अभिनेत्यांनी देखील अधिकाधिक कलाकृती पाहायला हव्या. एकांकिका स्पर्धा हे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे, त्यामुळे येथे नवनवीन प्रयोग करू पाहा. स्पर्धेतील पारितोषिके मात्र केवळ स्पर्धेपुरती आहेत, हे लक्षात ठेवा. ः हृषिकेश देशपांडे, परीक्षक.स्पर्धेतील विषयांचे वैविध्य वाखाणण्याजोगे होते, कलाकारांची तळमळही भावली. या विद्यार्थी कलाकारांची पिढी तांत्रिक बाबींमध्ये पारंगत आहे, मात्र भावनांमधील बारकावे, अभिनयातील प्रगल्भता यात काहीशा उणीवा होत्या. त्यावर अधिक काम करायला हवे. महाविद्यालयातील वरिष्ठ विद्यार्थ्यांनी नवोदितांना मार्गदर्शन करायला हवे. तसेच विद्यार्थी कलाकारांनीही इतर नाटके पाहायला हवीत. एकांकिका स्पर्धा म्हणजे न दिसणारे विद्यापीठ असून येथे संघभावना, वेळेचे व्यवस्थापन अशा असंख्य गोष्टी शिकता येतात. ः स्नेहल तरडे, परीक्षक.स्वागत दिवाळी अंकांचे.वैयक्तिक पारितोषिके (पारितोषिक, विद्यार्थ्याचे नाव, एकांकिकेचे नाव, महाविद्यालयाचे नाव या क्रमाने) ःसर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शन - राज दीक्षित - ‘इन बिटवीन ऑफ’ - बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयउत्तेजनार्थ दिग्दर्शन - केतकी सलगर - ‘पायवाट’ - कमिन्स अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कर्वेनगरसर्वोत्कृष्ट लेखन - राज दीक्षित - ‘इन बिटवीन ऑफ’ - बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयउत्तेजनार्थ लेखन - प्रांज्वळ पडळकर - ‘वामन आख्यान’ - मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंडसर्वोत्कृष्ट अभिनय (पुरुष) - श्रेयस कोंडे - ‘इन बिटवीन ऑफ’ - बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयउत्तेजनार्थ अभिनय (पुरुष) - ऋत्विक रास्ते - ‘मुतायची चोरी’ - टिकाराम जगन्नाथ महाविद्यालय, खडकीसर्वोत्कृष्ट अभिनय (स्त्री) - केतकी भालवणकर - ‘वामन आख्यान’ - मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंडउत्तेजनार्थ अभिनय (स्त्री) - राखी गोरखा - ‘पिसाळा’ - न्यू आर्ट्स कॉलेज, अहिल्यानगरसर्वोत्कृष्ट नेपथ्य - गणेश जाधव, कार्तिकी वंखाडे - ‘जनावर’ - प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डीउत्तेजनार्थ नेपथ्य - अथर्व ढेबे, तनुष्का गरुड, श्रद्धा धिमधिमे - ‘इन बिटवीन ऑफ’ - बृहन्महाराष्ट्र वाणिज्य महाविद्यालयसर्वोत्कृष्ट प्रकाशयोजना - साहिल वाईकर - ‘वामन आख्यान’ - मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंडउत्तेजनार्थ प्रकाशयोजना - युसूफअली शेख - ‘जनावर’ - प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डीसर्वोत्कृष्ट संगीत - दिप्तेश ढेकळे - ‘वामन आख्यान’ - मॉडर्न महाविद्यालय, गणेशखिंडविशेष पारितोषिक (रंगभूषा व वेशभूषा) - लक्ष्मी चव्हाण, प्राजक्ता चव्हाण - ‘जनावर’ - प्रा. रामकृष्ण मोरे महाविद्यालय, आकुर्डी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.