पुणे : आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक विजेत्या ज्येष्ठ कन्नड लेखिका बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते ‘सकाळ लिट फेस्ट २०२६’चे उद्घाटन येत्या गुरुवारी (ता. १२) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. फोर्स मोटर्सचे अध्यक्ष डॉ. अभय फिरोदिया, ज्येष्ठ कवयित्री डॉ. अरुणा ढेरे आणि ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सदानंद मोरे या वेळी उपस्थित राहतील. विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिराच्या प्रांगणात हा सोहळा होईल..उद्घाटनानंतर दोन बीजभाषणे होणार आहेत. पहिले बीजभाषण बानू मुश्ताक यांचे उद्घाटन स्थळी दुपारी १२ वाजता, तर दुसरे डॉ. अरुणा ढेरे यांचे सारथी सभागृह येथे दुपारी एक वाजता होईल.‘हार्ट लॅम्प’ या कथासंग्रहाला २०२५ चे आंतरराष्ट्रीय बुकर पारितोषिक मिळाले. हा सन्मान मिळवणारे ते पहिले कन्नड पुस्तक आहे. सामान्य स्त्रियांचे आयुष्य आणि त्यांचे मूक संघर्ष बानू मुश्ताक यांनी लोकांच्या बोलीत जगासमोर आणले. ‘नो स्टोरी इज स्मॉल’ हा त्यांच्या भाषणाचा विषय आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांनी .कविता, ललित लेखन आणि लोकसंस्कृतीच्या अभ्यासातून मराठी साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. ‘संतसाहित्य आणि लोकसाहित्य यातील विद्रोह’ या विषयावर त्यांचे बीजभाषण होईल. संतसाहित्याचे अभ्यासक आणि माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांची उपस्थिती संत ज्ञानेश्वर-संत तुकाराम यांच्या परंपरेचा धागा या व्यासपीठाशी जोडणारी ठरेल. फोर्स मोटर्सचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ उद्योजक डॉ. अभय फिरोदिया उद्घाटन सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे असतील..विश्वकर्मा विश्वविद्यालय सकाळ लिट फेस्टचे प्रस्तुतकर्ता आहे, तर चितळे डेअरी आणि पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स हे सहप्रायोजक आहेत. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरस्थळ भागीदार, सपना ग्रंथदालन भागीदार आणि तिकीटखिडकी तिकीट भागीदार आहेत. सकाळ प्रकाशन या महोत्सवाचे निमंत्रक आहे. महोत्सवाचा सविस्तर कार्यक्रम आणि नोंदणी sakallitfest.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.