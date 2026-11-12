Sakal Lit Fest: सकाळ लिट फेस्ट 2026चा पुण्यात दिमाखदार प्रारंभ; बानू मुश्ताक, डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हस्ते उद्घाटन

Sakal Lit Fest 2026: साहित्य, संस्कृती आणि वैचारिक चर्चांचा संगम असलेल्या 'सकाळ लिट फेस्ट 2026'ला पुण्यात उत्साहात सुरुवात झाली. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर येथे या 4 दिवसीय साहित्य महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेत्या कन्नड लेखिका बानू मुश्ताक आणि ज्येष्ठ लेखिका डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले..यावेळी मृणाल पवार, डॉ. सदानंद मोरे यांच्यासह साहित्य, संस्कृती आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. 'लिटरेचर. डिसरप्टेड.' (Literature. Disrupted.), ही यंदाच्या महोत्सवाची संकल्पना असून, साहित्याच्या माध्यमातून नवे विचार, वेगळे दृष्टिकोन आणि सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे..Sakal Global Lit Fest: सकाळ ग्लोबल लिट फेस्टमध्ये Emotional Healthवर विशेष चर्चा; 14 नोव्हेंबरला पुण्यात परिसंवाद.महोत्सवाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ लेखिका आणि विचारवंत डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या विचारांना उपस्थित रसिकांना ऐकण्याची संधी मिळाली. संतसाहित्य आणि लोकसाहित्य यांमधील विद्रोह, साहित्याची सामाजिक भूमिका आणि त्यातून व्यक्त होणारी जीवनदृष्टी अशा विषयांवर त्यांच्या साहित्यिक अभ्यासाची झलक पाहायला मिळाली. .आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजलेल्या कन्नड लेखिका आणि बुकर पुरस्कार विजेत्या बानू मुश्ताक यांच्या उपस्थितीने महोत्सवाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. त्यांच्या साहित्यिक प्रवासासह लेखनातून मांडले जाणारे सामाजिक प्रश्न आणि विचार यांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.साहित्य हे केवळ कथा सांगण्याचे माध्यम नसून समाजातील प्रस्थापित विचारांना प्रश्न विचारण्याची, नवे संवाद निर्माण करण्याची आणि माणसांना जोडण्याची ताकद त्यात आहे, हा विचार त्यांच्या सहभागातून अधोरेखित झाला..Sakal Lit Fest 2026: ‘सकाळ लिट फेस्ट’ १२ नोव्हेंबरपासून;बुकर विजेत्या बानू मुश्ताक यांच्या हस्ते उद्घाटन.सकाळ लिट फेस्टमध्ये वाचक, लेखक आणि साहित्यप्रेमींसाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 4 दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात 3 भाषांमध्ये 110 हून अधिक सत्रे 4 वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर पार पडणार आहेत.साहित्य, समाज, संस्कृती आणि समकालीन प्रश्नांवर विविध लेखक, विचारवंत आणि मान्यवर आपले विचार मांडणार आहेत. त्यामुळे पुण्यातील साहित्यप्रेमींना विविध विषयांवरील चर्चा, संवाद आणि साहित्यिक अनुभवांची पर्वणी मिळणार आहे..विश्वकर्मा विश्वविद्यालय सकाळ लिट फेस्टचे प्रस्तुतकर्ता आहे, तर चितळे डेअरी आणि पु. ना. गाडगीळ अँड सन्स हे सहप्रायोजक आहेत. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरस्थळ भागीदार, सपना ग्रंथदालन भागीदार आणि तिकीटखिडकी तिकीट भागीदार आहेत. सकाळ प्रकाशन या महोत्सवाचे निमंत्रक आहे. महोत्सवाचा सविस्तर कार्यक्रम आणि नोंदणी sakallitfest.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.