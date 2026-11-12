पुणे

Sakal Lit Fest: सकाळ लिट फेस्ट 2026चा पुण्यात दिमाखदार प्रारंभ; बानू मुश्ताक, डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हस्ते उद्घाटन

Sakal Lit Fest 2026: भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिरात 4 दिवसीय साहित्य महोत्सवाला सुरुवात; 3 भाषांमध्ये 110 हून अधिक सत्रांचे आयोजन
Sakal Lit Fest 2026 Begins in Pune; Banu Mushtaq and Dr Aruna Dhere Inaugurate Literary Festival

Sakal Lit Fest 2026 Begins in Pune; Banu Mushtaq and Dr Aruna Dhere Inaugurate Literary Festival

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Sakal Lit Fest 2026: साहित्य, संस्कृती आणि वैचारिक चर्चांचा संगम असलेल्या 'सकाळ लिट फेस्ट 2026'ला पुण्यात उत्साहात सुरुवात झाली. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर येथे या 4 दिवसीय साहित्य महोत्सवाचा उद्घाटन सोहळा पार पडला. आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेत्या कन्नड लेखिका बानू मुश्ताक आणि ज्येष्ठ लेखिका डॉ. अरुणा ढेरे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Literature