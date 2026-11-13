Sakal Literature Festival : संविधान, व्यंग्यचित्र अन् इतिहासावर मान्यवरांचे मंथन आज लिट फेस्टमध्ये एस. मुरलीधर, राज ठाकरे आणि अक्षत गुप्ता यांच्या सत्रांची मेजवानी

पुणे : सकाळ लिट फेस्टमध्ये शनिवारी (ता. १४) माजी न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध लेखक अक्षत गुप्ता यांची सत्रे होणार आहेत. एस. मुरलीधर यांच्या संविधानावरील सत्राने शनिवारी सुरुवात होईल. त्यानंतर ‘द हिडन हिंदू’ मालिकेचे लेखक अक्षत गुप्ता प्राचीन भारतीय ग्रंथांमधील ज्ञानमोती आणि त्यांतून उत्कंठावर्धक थरारकथा कशा जन्माला येतात, याचा उलगडा करतील. त्यानंतर लगेचच राज ठाकरे हे राजकारणी म्हणून नव्हे, तर व्यंग्यचित्रकार म्हणून बोलणार आहेत! .‘सकाळ’चे मुख्य संपादक नीलेश खरे त्यांच्याशी संवाद साधतील. रेषांमधून भाष्य करणाऱ्या या कलावंताला ऐकण्याची ही दुर्मीळ संधी आहे.दिवसातील दुसरे बीजभाषण प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा देतील. ‘आर्ग्युमेंट्स विथ गांधी’ या नव्या पुस्तकाच्या निमित्ताने ते महात्मा गांधींशी केलेले वाद-संवाद मांडतील. हिंसा, न्याय, श्रद्धा आणि प्रगती या प्रश्नांवर गांधी आजही का महत्त्वाचे ठरतात, हे ते सांगणार आहेत..मुख्य मंचाबरोबरच ‘सारथी’च्या आवारातील सभागृहांत ज्येष्ठ साहित्यिक राजन गवस आणि ‘सकाळ प्रकाशन’ प्रकाशित ‘गोष्ट पैशापाण्याची’ या गाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक प्रफुल्ल वानखेडे यांच्याशी तेथे संवाद रंगणार आहे.१४ नोव्हेंबर हा बालदिन म्हणून साजरा होतो. हे लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी विविध आकर्षक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कथा, कविता, कार्यशाळा, बाहुलीचे प्रयोग असे विविध कार्यक्रम मुलांसह साहित्यप्रेमींसाठी सुद्धा पर्वणी ठरतील.भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन मंदिर आणि सारथी येथील कार्यक्रमांसाठी दिवसाचा पास ticketkhidakee.com वर उपलब्ध आहे, तसेच सोबतचा क्यूआर कोड स्कॅन करूनही पास मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.