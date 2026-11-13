पुणे

Sakal Literature Festival : संविधान, व्यंग्यचित्र अन् इतिहासावर मान्यवरांचे मंथन आज लिट फेस्टमध्ये एस. मुरलीधर, राज ठाकरे आणि अक्षत गुप्ता यांच्या सत्रांची मेजवानी

Sakal Lit Fest Pune 2026 Sessions and Guest Speakers : सकाळ लिट फेस्टमध्ये शनिवारी संविधान, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, व्यंग्यचित्र आणि इतिहासावर मान्यवरांची विशेष सत्रे रंगणार आहेत. एस. मुरलीधर, राज ठाकरे, अक्षत गुप्ता आणि रामचंद्र गुहा सहभागी होणार आहेत
Sakal Lit Fest Pune 2026 Sessions and Guest Speakers

Sakal Lit Fest Pune 2026 Sessions and Guest Speakers

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सकाळ लिट फेस्टमध्ये शनिवारी (ता. १४) माजी न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा, प्रसिद्ध लेखक अक्षत गुप्ता यांची सत्रे होणार आहेत.

एस. मुरलीधर यांच्या संविधानावरील सत्राने शनिवारी सुरुवात होईल. त्यानंतर ‘द हिडन हिंदू’ मालिकेचे लेखक अक्षत गुप्ता प्राचीन भारतीय ग्रंथांमधील ज्ञानमोती आणि त्यांतून उत्कंठावर्धक थरारकथा कशा जन्माला येतात, याचा उलगडा करतील. त्यानंतर लगेचच राज ठाकरे हे राजकारणी म्हणून नव्हे, तर व्यंग्यचित्रकार म्हणून बोलणार आहेत!

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