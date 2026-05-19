Ambegaon News: तांबडेमळा येथे ३०० कुटुंबांचा संपर्क तुटल्यानंतर प्रशासनाची धडक कारवाई; दिलीप वळसे पाटील यांच्या सूचनेनंतर रस्ता पुन्हा खुला

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील तांबडेमळा येथील चिमणवाडीकडे जाणारा महत्त्वाचा संपर्क रस्ता काही व्यक्तींनी रविवारी (ता.१७) जाणीवपूर्वक बंद केल्याने परिसरातील सुमारे ३०० कुटुंबांचा संपर्क तुटला होता. या घटनेमुळे ग्रामस्थांची मोठी गैरसोय होत असून दूध व्यवसाय, शेतमाल वाहतूक तसेच रोजंदारीसाठी ये-जा करणाऱ्या नागरिकांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या होत्या..या गंभीर प्रकाराबाबत मंगळवारी (ता.१९) 'सकाळ'मध्ये "रस्ता अडवल्याने तुटला ३०० कुटुंबांचा संपर्क" बातमीप्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रश्न अधिक चर्चेत आला. दरम्यान, तांबडेमळा गावच्या सरपंच प्राजक्ता तांबडे यांनी तात्काळ आंबेगाव तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी तथा राज्याचे माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी मोबाईलद्वारे संपर्क साधून सदर घटनेची माहिती दिली..घटनेची गांभीर्याने दखल घेत दिलीप वळसे पाटील यांनी तात्काळ प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्या. त्यानंतर आंबेगावचे तहसीलदार तथा दंडाधिकारी डॉ. सचिन वाघ, पोलीस उपनिरीक्षक सनेल धनवे तसेच पोलीस कर्मचारी तुषार अर्जुन यांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थितीची पाहणी केली. महसूल व पोलिस प्रशासनाने तातडीने धडक कारवाई करत मंगळवारी दुपारी रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला..रस्ता पुन्हा सुरू झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. विशेषतः दूध व्यवसाय करणारे, टेम्पोमधून रोजंदारीसाठी जाणाऱ्या महिला तसेच शेतकरी वर्गाने मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त केली. प्रशासनाच्या तत्पर कारवाईबद्दल तसेच दिलीप वळसे पाटील यांच्या पाठपुराव्याबद्दल ग्रामस्थांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.."दरम्यान सार्वजनिक वाहतुकीचा रस्ता बंद करणे कायद्याने गुन्हा आहे. याबाबत मंचरपोलिसांना चौकशी करण्याविषयी व संबंधित दोषीअसणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्यासूचना देण्यात आल्या आहेत."डॉ. सचिन वाघ, तहसीलदार तथा दंडाधिकारी आंबेगाव तालुका.