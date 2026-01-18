Sakal NIE Drawing Competition : हडपसर–मांजरी परिसरात सकाळ एन.आय.ई. चित्रकला स्पर्धेचा रंगतदार उत्सव!

हडपसर : चित्रांचे विषय एकच मात्र कल्पनेची भरारी प्रत्येकाची वेगळी. ही कल्पना रंग रेषांच्या माध्यमातून चित्ररूपाने कागदावर रेखाटत परिसरातील विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी आपला कलाविष्कार उत्साहात सादर केला. सकाळ समूहाच्या वतीने आयोजित राज्यव्यापी "सकाळ एन आय ई' चित्रकला स्पर्धेच्या निमित्ताने प्रमुख चार गटांतील परिसरातील ३ हजार २७५ चिमुकल्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. .परिसरात महंमदवाडी येथील डॉ. दादा गुजर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय (४९३ विद्यार्थी), गोंधळेनगर येथील महात्मा फुले प्राथमिक विद्या मंदिर (१३३), ससाणेनगर येथील महात्मा फुले विद्यानिकेतन संस्था संचलित, ज्ञानप्रबोधिनी प्राथमिक विद्यामंदिर (१३३), मांजरी बुद्रुक येथील कुंजीर पब्लिक स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, माळवाडी येथील साने गुरुजी विद्यामंदिर (२७७), केशवनगर येथील नूतन माध्यमिक विद्यालय (४८३), मुंढवा येथील लोणकर माध्यमिक विद्यालय १७५), भेकराईनगर - फुरसुंगी येथील भेकराईमाता माध्यमिक विद्यालय (३०१), कोंढवा येथील न्यू ग्रेस विद्यालय (३१८) या ठिकाणच्या केंद्रावर ही स्पर्धा झाली. मांजरी बुद्रुक येथील कुंजीर पब्लिक स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या केंद्रावर सर्वाधिक ९६२ विद्यार्थी स्पर्धेत सहभागी झाले होते..Sakal Drawing Competition 2026 : रंगरेषांच्या दुनियेत हरवले विद्यार्थी; घोडेगावात सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद!."माझा स्वेटर व कान टोपी, आमची कार, माझा पाळीव प्राणी, रांगोळी डिझाईन, आमचा पाळीव प्राणी, माझी खोली, माझी मैत्री, घरातली परसबाग, निवडणूक प्रचार फेरी, रस्सीखेच, गणपती विसर्जन मिरवणूक, बस स्टॅन्ड, ऐतिहासिक वास्तू पहायला गेलेली शालेय विद्यार्थ्यांची सहल, घोड्यांची शर्यत, मनोरंजनात एआयचा वापर कसा करता येईल, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे," आदी विविध विषयावरील आपल्या कल्पना विद्यार्थ्यांनी चित्ररूपाने कागदावर उमटविल्या..चित्रकलेसाठी दिलेल्या विषयावरील आपल्या मनातील कल्पना चित्ररूपाने कागदावर उमटविताना चिमुकले मंत्रमुग्ध झाले होते. या स्पर्धेची उत्सुकता त्यांच्या चेहऱ्यावर ओसंडून वाहत होती. स्पर्धेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांचे रांगोळीच्या पायघड्या घालून व आकर्षक फलक लावून त्या त्या शाळा व्यवस्थापनाने स्वागत केले. आपल्याकडे उपलब्ध साहित्य व रंगांचा खुबीने वापर करीत या विद्यार्थ्यांनी आकर्षक चित्रे रेखाटली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.