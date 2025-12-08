पुणे

Sakal Suhana Swasthyam : महाविद्या आपल्याच भावनांचे विश्‍व : सीमा आनंद

‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ महोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी झालेल्या सत्रात सीमा आनंद बोलत होत्या.
seema anand and vinod khandare

seema anand and vinod khandare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘महाविद्या हे मूलतः आपल्या मनात येणाऱ्या भावनांना सामावून घेणारं अथांग विश्‍व आहे. प्रत्येक भावनेचा स्वीकार सहजतेने केला पाहिजे, हा मंत्र त्यातून आत्मसात करायला हवा,’ असा सल्ला भारतीय संस्कृती, पुराण व महाविद्यांच्या अभ्यासक, लोकप्रिय वक्त्या आणि लेखिका सीमा आनंद यांनी दिला.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Event

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com