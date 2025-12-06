पुणे

Sakal Suhana Swasthyam : अमृताकडे जाण्याचा मार्ग ज्ञानेश्वरीतून प्रशस्त; आध्यात्मिक योगगुरू श्री एम यांचे प्रतिपादन

जीवनाच्या प्रत्येक पैलूला स्पर्श करणारा स्वास्थ्यजागर अर्थात ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या महोत्सवाला सुरवात.
sri m with abhijit pawar

sri m with abhijit pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘शरीर गेल्यावरही जे आपल्यातून जात नाही आणि परब्रह्मापासून जे दूर नाही, ते म्हणजे अमृत. मृत्यूकडून अमृताकडे जाण्यासाठी गुरुकृपा आवश्यक आहेच. पण ‘ज्ञानेश्वरी’ आणि ‘अमृतानुभव’ हे ग्रंथ व्यवस्थित वाचल्यानंतर अमृताकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो,’ असे प्रतिपादन आध्यात्मिक योगगुरू श्री एम यांनी केले.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Event

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com