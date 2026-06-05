पुणे - दहावी-बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता विद्यार्थी आणि पालकांना वेध लागले आहेत, ते पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे. या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्याला योग्य दिशा देण्यासाठी आयोजित केलेल्या ‘सकाळ विद्या एज्युकेशन एक्स्पो २०२६’ या भव्य शैक्षणिक प्रदर्शनाचे उद्घाटन गायिका बेला शेंडे यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. ६) सकाळी ११ वाजता होणार आहे. कर्वेनगर येथील डीपी रस्त्यावरील पंडित फार्मवर हे प्रदर्शन होणार आहे..या शैक्षणिक महोत्सवात शनिवारी (ता. ६) आणि रविवारी (ता. ७) विद्यार्थी-पालकांना एकाच छताखाली करिअरच्या विविध वाटा आणि वैविध्यपूर्ण अभ्यासक्रमांबद्दल सविस्तर माहिती मिळणार आहे. करिअरची अचूक दिशा ठरविताना विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात अनेक शंका असतात. त्यांना योग्य माहिती, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि शास्त्रशुद्ध समुपदेशन मिळावे, या हेतूने ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने हे प्रदर्शन आयोजित केले आहे..या प्रदर्शनाचे ‘विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी’ हे मुख्य प्रायोजक असून, ‘एमआयटी एडीटी युनिव्हर्सिटी’ हे ‘पॉवर्ड बाय’ भागीदार आहेत. तसेच, ‘मराठवाडा मित्र मंडळ’ आणि ‘सूर्यदत्ता ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स’ हे सहयोगी प्रायोजक आहेत. तर, विद्या सहकारी बॅंक हे बॅंकिंग पार्टनर आहेत.या प्रदर्शनात उच्च शिक्षणात करिअरच्या कोणत्या नवनवीन संधी उपलब्ध आहेत, पारंपरिक शाखांऐवजी वेगळ्या वाटा कशा निवडाव्यात आणि मुख्य अभ्यासक्रमांसोबत कोणते पूरक कोर्सेस करणे शक्य आहे, यावर सखोल माहिती देणारी दालने असणार आहेत..या दोन दिवसीय प्रदर्शनात देशभरातील आणि महाराष्ट्रातील नामांकित विद्यापीठे, आघाडीच्या शिक्षण संस्था, उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस तसेच कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांची माहिती देणाऱ्या संस्था मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. यामध्ये विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण या पारंपरिक, तसेच हॉटेल मॅनेजमेंट, फॅशन डिझायनिंग, पॅरामेडिकल, आर्किटेक्चर आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांबाबत तज्ज्ञांकडून सखोल मार्गदर्शन मिळविता येणार आहे. तसेच, विद्यार्थी आणि पालक थेट संस्थांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून प्रवेश प्रक्रिया, शिष्यवृत्ती आणि प्लेसमेंट याबाबत आपल्या शंकांचे जागेवरच निरसन करू शकणार आहेत..विशेष सत्राची पर्वणी‘सकाळ विद्या एज्युकेशन एक्स्पो’ या प्रदर्शनात केवळ शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचीच माहिती मिळणार नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाला चालना देणारे विचारमंथनही होणार आहे. तरुणाईमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या ‘गोष्ट इथे संपत नाही’ या कथाकथनाचे सादरकर्ते सारंग भोईरकर आणि सारंग मांडके हे रविवारी (ता. ७) सायंकाळी ५.३० वाजता ‘छत्रपती शिवाजी महाराज आणि नेतृत्व’ या प्रेरणादायी विषयावर विद्यार्थी आणि पालकांना मार्गदर्शन करणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे व्यवस्थापन आणि नेतृत्वगुण आजच्या धकाधकीच्या आणि स्पर्धेच्या युगात, तसेच स्वतःच्या करिअरमध्ये कसे उपयुक्त ठरतात, याचा अनोखा उलगडा या विशेष सत्रात होईल. त्यामुळे हे सत्र विद्यार्थी आणि पालकांसाठी मोठी पर्वणीच ठरणार आहे..एक्स्पोबाबत...कधी : शनिवार (ता. ६) आणि रविवार (ता. ७)वेळ : सकाळी १० ते रात्री ८स्थळ : पंडित फार्म्स, डीपी रस्ता, कर्वेनगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.