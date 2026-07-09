Sakal Impact : ‘सकाळ’च्या वृत्ताला विधिमंडळात दाद; पोलिस व सरळसेवा भरतीसाठी वार्षिक वेळापत्रकाची सरकारकडून सकारात्मक हमी

प्रज्वल रामटेके, पुणे : ‘पोलिस भरतीसह राज्यातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, या भरती प्रक्रियेसाठी वार्षिक वेळापत्रक तयार करण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही सुरू करण्यात येईल,’ असे आश्वासन राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिले. पोलिस भरतीसह राज्यातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेसाठी वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करण्याची गरज अधोरेखित करणाऱ्या ‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल विधानपरिषदेत घेण्यात आली आहे. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री कदम यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले..‘मैदानी चाचणीचा सराव कसा करायचा?’ या शीर्षकाखाली ‘सकाळ’मध्ये २ जूनच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात भरती प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे लाखो स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकण्यात आला होता. पोलिस, वन, परिवहन, आरोग्य आदी विभागांच्या भरतीसाठी कोणतेही निश्चित वार्षिक वेळापत्रक नसल्याने विद्यार्थ्यांना अभ्यास, मैदानी चाचणीचा सराव, नोकरी आणि कौटुंबिक आयुष्याचे नियोजन करता येत नसल्याचे वास्तव या वृत्तातून मांडण्यात आले होते..याच पार्श्वभूमीवर तांबे यांनी विधानपरिषदेत हा प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘लाखो युवक-युवती, विशेषतः ग्रामीण आणि बहुजन समाजातील विद्यार्थी, अनेक वर्षे पोलिस भरती आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात. यूपीएससी, एसएससी आणि एमपीएससीप्रमाणेच केरळ व तामिळनाडू राज्यांनीही पोलिस भरतीचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करण्याची पद्धत सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही गृह विभागाने वर्षाच्या सुरुवातीलाच भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करावे,’’ अशी मागणी त्यांनी केली..त्यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले, ‘‘एमपीएससीमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांप्रमाणे पोलिस भरतीसाठीही वार्षिक वेळापत्रक तयार करण्याचा मुद्दा योग्य आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा झाली आहे. पुढील वर्षात किती पदे रिक्त होणार, याची माहिती गृह विभागाकडे उपलब्ध असते. त्यामुळे त्यानुसार नियोजन करून पोलिस भरतीचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करण्यासाठी लवकरच सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.