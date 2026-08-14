पुणे

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी ९६७ कोटींची ई-निविदा

साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी ९६७ कोटींची ई-निविदा
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‘साकळाई’साठी ९६७ कोटींची ई-निविदा

नगर तालुका, ता. १४ ः नगर आणि श्रीगोंदा तालुक्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेच्या विविध कामांसाठी कुकडी पाटबंधारे विभागाने तब्बल ९६७ कोटी ७ लाख ३२ हजार रुपयांची ई-निविदा प्रसिद्ध केली आहे. यामुळे योजनेच्या प्रत्यक्ष कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. पाटबंधारे व पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नांमुळे योजनेला गती मिळणार आहे.
साकळाई उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत चिखली येथे पंपगृहाचे टप्पा १ ते ४ मधील बांधकाम, ऊर्ध्वगामी नलिकांचे बांधकाम, तसेच वितरण कुंड उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय चिखली व घुटेवाडी येथे बंद नलिका वितरण प्रणाली उभारण्याचे काम निविदेत समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे स्थापत्य, विद्युत व यांत्रिक कामेही केली जाणार आहेत. योजनेच्या माध्यमातून पाणी वापर संस्थेची स्थापना करून शेतकऱ्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने नलिका वितरण प्रणालीची पाच वर्षे देखभाल व दुरुस्ती केली जाणार असून, त्यानंतर ही प्रणाली पाणीवापर संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. कुकडी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण घोरपडे यांच्या स्वाक्षरीने ही निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. १७ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ई-निविदा उपलब्ध राहणार असून २ सप्टेंबर रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहे.

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