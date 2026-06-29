पुणे

Pune News : पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी ‘सकाळ’चे उमेश शेळके

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी ‘सकाळ’चे विशेष प्रतिनिधी उमेश शेळके हे विजयी.
Umesh Shelake and Hira Sarvade

Umesh Shelake and Hira Sarvade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या अध्यक्षपदी ‘सकाळ’चे विशेष प्रतिनिधी उमेश शेळके हे विजयी झाले, तर सरचिटणीसपदी ‘लोकमत’चे हिरा सरवदे यांची बिनविरोध निवड झाली, तसेच ‘सकाळ’चे सचिदानंद वाघमारे हे कार्यकारिणी सदस्यपदी विजयी झाले.

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