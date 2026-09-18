पुणे

Sugar Factory Membership: कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासदत्व बंद; साखर आयुक्तांच्या परिपत्रकामुळे भीमाशंकर कारखान्याच्या प्रस्तावाला ब्रेक

साखर आयुक्तांचे परिपत्रक; कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासदत्वावर बंदी, भीमाशंकर कारखान्याच्या प्रस्तावाला धक्का
Strategic Launch: Bhimashankar Sugar Factory Announces Sugarcane Planting Policy for 2026-27

Sugar Commissioner's Directive on Cooperative Factory Membership

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहून ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ ऊस पुरवठ्याच्या आधारावर कारखान्याचे सभासदत्व देता येणार नाही, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २२ मधील तरतुदीनुसार सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे बंधनकारक आहे.

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