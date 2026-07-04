CA Foundation Exam : सीए फाउंडेशनमध्ये साक्षी प्रथम; महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची पहिल्या तीन क्रमांकावर बाजी

पुणे - द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) यांच्यातर्फे होणाऱ्या सनदी लेखापाल फाउंडेशन (सीए फाउंडेशन) परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी पहिल्या तीन क्रमांकावर बाजी मारली आहे. नाशिकमधील साक्षी जैन हिने ९२.७५ टक्के गुण मिळवीत देशात पहिला क्रमांक पटकाविला आहे. तर चंद्रपूरमधील अयान अब्बास अजानी याने ९१.७५ टक्के गुण मिळवीत दुसरा आणि पुण्यातील राधा मुळे हिने ९१.२५ टक्के गुण मिळवीत तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे..देशातील एकूण ९० हजार २१७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती. त्यातील केवळ २०.०९ टक्के म्हणजेच १८ हजार १२४ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. ‘आयसीएआय’तर्फे मे २०२६ मध्ये सीए फाउंडेशन परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेसाठी एकूण एक लाख सहा हजार १४४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. देश आणि विदेशातील एकूण ६०९ परीक्षा केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली..‘आयसीएआय’चे अध्यक्ष सीए प्रसन्ना कुमार डी म्हणाले,‘‘विद्यार्थ्यांचे हे यश सनदी लेखापाल बनण्याच्या दिशेने एका नावीन्यपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण प्रवासाची सुरुवात आहे. पुढील वाटचाल आव्हानात्मक असणार आहे, परंतु ती शिकण्याची, प्रगती करण्याची आणि उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची अफाट संधी देखील देते. आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी एकाग्र, शिस्तबद्ध राहा आणि शिकत रहा.’.सीए फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल आणि गुणांचा तपशील ‘https://caresults.icai.org/’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्याची माहिती ‘आयसीएआय’ने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.