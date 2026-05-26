Pune News : चेहरा दाखवला तरच मिळणार पगार; झाडणकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियम, महापालिकेने विकसित केले ॲप

पुणे - झाडणकाम करणारे कर्मचारी गायब असल्याने शहर अस्वच्छ असल्याचे वारंवार दिसून येते. त्यामुळे यास लगाम लावण्यासाठी खास ॲप विकसीत केले असून, दिवसातून तीनवेळी हजेरी घेतली जाणार आहे. याची जबाबदार मुकादमावर टाकण्यात आली आहे. मुकादमाच्या मोबाईलमध्ये कर्मचाऱ्याचा चेहरा दिसल्यानंतरच हजेरी लागणार आहे. तसेच ज्या दिवशी चेहरा दिसणार नाही, त्याचा पगारही कापला जाणार आहे. .शहरातील अस्वच्छतेबाबत सकाळने 'स्वच्छता कागदावर, ठेकेदार रडारवर' अशी बातमी करून हा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला होता. यानंतर महापालिका प्रशासनाने झाडणकाम करणाऱ्या ठेकेदारांची बैठक घेऊन कामात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी परिपत्रक काढले आहे..शहरातील रस्ते झाडण्यासाठी कंत्राटी आणि कायमस्वरूपी असे सुमारे १० हजार कर्मचारी आहेत. कंत्राटी कामगार पुरविण्यासाठी महापालिका वर्षाला सुमारे १४० कोटी रुपये खर्च करत आहे. दिवसभरात २ कोटी ४७ लाख चौरस मीटर इतके क्षेत्रफळ झाडणे आवश्यक आहे. ही एवढी मोठी यंत्रणा असली तरी प्रत्यक्षात अनेक रस्त्यांवर झाडणकाम होत नाही, त्यामुळे रस्त्यावर कचरा, पालापाचोळा, प्लास्टिक, माती, दगड पडलेले असतात. झाडणकामासाठी नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ४० टक्के कर्मचारी हे कामावर न येता पगार घेत आहेत. त्यात आता सुधारणा करण्यासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलले आहे..असे काम करणार ॲप- महापालिकेने झाडणकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची हजेरी लावण्यासाठी ॲप विकसीत केले आहे- सकाळी कामाला सुरुवात करताना मुकदमाच्या मोबाईलमध्ये कर्मचाऱ्याने चेहरा दाखविल्यानंतर हजेरी लागणार- वैयक्तिक किंवा एकत्रितपणे हजेरी लावता येणार- चार तासांनी पुन्हा हजेरी घेतली जाणार- आरोग्य कोठीपासून चार किलोमीटरच्या अंतराच्या बाहेर मुकादम व कर्मचाऱ्यांना जाता येणार नाही- हद्दीच्या बाहेर गेल्यास हजेरी लागणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित कर्मचारी व मुकादमाची असणार- हजेरी लागली नाही तर थेट त्या दिवसाचा पगार कपात होणार.'झाडणकाम चांगल्या पद्धतीने व्हावे, कर्मचाऱ्यांच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी ॲप विकसीत केले आहे. ॲपमध्ये चेहरा दिसल्याशिवाय हजेरी लागणार नाही. आठ तासात तीन वेळा हजेरी घेतली जाणार आहे.'- संतोष वारूळे, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.