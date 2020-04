पिंपरी महापालिकेच्या भाजीविक्री केंद्राचा अजब कारभार

पिंपरी : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गर्दी टाळण्यासाठी, महापालिकेने प्रत्येक प्रभागामधील मोकळया जागेत किमान एक तात्पुरत्या स्वरुपातील फळे व भाजीपाला विक्री केंद्र सुरु केले आहे. मात्र, अगोदरच आर्थिक परिस्थितीने पिचलेल्या ग्राहकांना या केंद्रावर भाजीपाला अव्वाच्या सव्वा दरात विकला जात आहे. पण तिच भाजी टेम्पो विक्रेत्यांकडे स्वस्त दरात मिळत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. संचारबंदीत शहरातील नागरिकांची गैरसोय होवू नये म्हणून महापालिकेने 46 जागेवर "भाजी विक्री' केंद्र सुरु केले आहेत. हा अत्यंत स्तुत उपक्रम असला, तरी या केंद्रचालकांकडून ग्राहकांचा गैरफायदा घेतला आहे. या केंद्रावर प्रत्येक भाजी 40 रूपये पावशेरने विक्री केली जात आहे. याबाबत आकुर्डीतील ग्राहक प्रकाश परदेशी यांनी "सकाळ'कडे तक्रार केली आहे. दरम्यान, ते म्हणाले, ""सकाळी प्राधिकरणातील नियोजित महापौर निवासी मैदानावर सुरु असलेल्या भाजी विक्री केंद्रावर ग्राहकांकडून जादा दराने भाजी विक्री केली जात आहे. जी भाजी टेम्पो विक्रेत्याकडे 10 रुपये पावशेरने मिळते, तिच भाजी केद्रांवर 40 रूपयांनी मिळत आहे. कोथिंबीरची जुडी 40 रूपयाला, तिच जुडी टेम्पो चालकांकडे 20 रूपये, 80 रुपये प्रती किलो असणारी हिरवी मिरची थेट 120 रुपये प्रती किलोने विक्री होत आहे. बटाटा 40 रूपये पावशेरला मिळत आहे. जर टेम्पो भाजीविक्रेत्याकडे स्वस्त भाजी मिळू शकते, या केंद्रातील भाजी विक्रेते का देऊ शकत नाहीत. '' मोरवाडीच्या मोकळ्या मैदानावरील भाजीविक्री केंद्रावर इतरही सर्वच भाजीपाल्याचे भाव असेच वाढविले आहे. या भाजी विक्री केंद्रापेक्षा या टेम्पो भाजी विक्रेत्यांकडे स्वस्त भाजी मिळत आहे. सध्या लॉकडाउनमध्ये नागरीकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची झाली आहे. अशावेळी ग्राहकांची लूट करणे योग्य नाही. ''

Web Title: Sale of vegetables at extra rate from Pimpri Municipal Corporation's Vegetable Sales CenterSale of vegetables at extra rate from Pimpri Municipal Corporation's Vegetable Sales Center