Drone Workshop : समर्थ कॉलेज, बेल्हे येथे ड्रोन वर्कशॉप व स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

बेल्हे: बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट या अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलीकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग विभागाच्या वतीने, नुकत्याच विद्यार्थ्यांसाठी विशेष ड्रोन वर्कशॉप व ड्रोन कॉम्पिटिशनचे आयोजन करण्यात आले होते..बेल्हे येथे समर्थ कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंट या अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये ड्रोन ट्रेनर यश गुंजाळ यांनी, विद्यार्थ्यांना ड्रोन तयार करण्यापासून ते ड्रोन यशस्वीपने उडविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे सखोल प्रात्यक्षिक दाखविले. या कार्यशाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना ड्रोन तंत्रज्ञानाची सविस्तर माहिती देण्यात आली. ड्रोनची रचना,त्याचे कार्य,वापराची विविध क्षेत्रे,आधुनिक तांत्रिक बाबी तसेच भविष्यातील संधी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आल्याचे प्राचार्य डॉ.नवनाथ नरवडे यांनी सांगितले. यावेळी विद्यार्थ्यांनी कार्यशाळेत ड्रोनचे बेसिक कंपोनंट्स, उड्डाण नियंत्रण प्रणाली, सेन्सर्सचा वापर, सुरक्षित उड्डाण पद्धती याबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण घेतले.तसेच ड्रोन तयार करणे, त्याचे प्रोग्रामिंग करणे आणि तांत्रिक अडचणी सोडविणे याबाबतही मार्गदर्शन मिळाले..कार्यशाळेनंतर आयोजित ड्रोन स्पर्धेमध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. विविध प्रकारचे ड्रोन उडवून विद्यार्थ्यांनी आपले तांत्रिक कौशल्य सादर केले.