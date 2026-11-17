माळेगाव : पणदरे (ता. बारामती) येथील एमआयडीसीमधील सम्यक प्लास्टिक कंपनी व गोडाऊनला आज दुपारी भीषण आग लागली. या आगीत कंपनीतील यंत्रसामग्री आणि कच्चा माल पूर्णपणे जळून खाक झाला असून, सुमारे दहा लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज कंपनीचे मालक उज्वल माणिकचंद शहा यांनी व्यक्त केला..घटनेची माहिती मिळताच बारामती औद्योगिक विभाग आणि माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे अग्निशामक बंब घटनास्थळी दाखल झाले. दोन्ही अग्निशामक बंबांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्यात आली. कुलूपबंद असलेल्या कंपनीला विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. आगीची तीव्रता मोठी असल्याने कंपनीतील यंत्रसामग्री, कच्चा माल तसेच गोडाऊनमधील साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले..दिवाळीच्या सुट्टीनिमित्त कामगार कंपनीत उपस्थित नसल्याने या दुर्घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. माळेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक देविदास साळवी यांच्यासह पोलिस कर्मचारी आणि स्थानिक ग्रामस्थांनीही आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले.उज्वल शहा यांच्या मालकीच्या या कंपनीतील आगीमुळे औद्योगिक परिसरात काही काळ घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.