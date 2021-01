शिक्षक संघटनेचा पदाधिकारी संभाजी शिरसाट यास आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाकडुन अटक

पुणे : पिंपरी-चिंचवड येथील एका शैक्षणिक संस्थमध्ये लिपीक व शिपाई पदाची बनावट कागदपत्रे तयार करुन त्याद्वारे शासनाकडुन पैसे घेत शासनाची फसवणुक केल्याप्रकरणी संस्था सचिव, शिक्षक संघटना पदाधिकाऱ्यासह तिघाविरुद्ध समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर शिक्षक संघटना पदाधिकारी संभाजी शिरसाट यास शुक्रवारी रात्री साडे दहा वाजता आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली. गुन्हा दाखल झालेल्यामध्ये पिंपरी-चिंचवडच्या माजी महापौर व विद्यमान नगरसेविकेच्या मुलाचा समावेश आहे. संस्था सचिव गौरव अशोक कदम, संभाजी सुभाष शिरसाट या दोघासह जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचा तत्कालीन वेतन पथक अधिक्षकाविरुद्ध फसवणुक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे असा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागतील भविष्य निर्वाह निधी विभागाचे अधिक्षक राजेंद्र साठे (वय 46, रा.शनिवार पेठ) यांनी फिर्याद दिली आहे. फसवणुकीचा हा प्रकार जून ते सप्टेंबर 2016 या कालावधीत घडला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड येथे सुबोध शिक्षण संस्था नावाची एक शैक्षणिक संस्था आहे. संबंधित शिक्षण संस्था सचिव कदम व शिक्षक संघटना पदाधिकारी संभाजी शिरसाट यांनी सुबोध विद्यालयाच्या नावाने लिपीक व शिपाई या दोन पदासाठी खोटी व बनावट वैयक्तिक मान्यता तयार करुन त्या खोट्या असुनही खरी असल्याचे भासविली. त्याद्वारे त्यांनी जून ते सप्टेंबर 2016 या कालावधीची वेतन देयक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या वेतन देयक पथकाकडे पाठवुन दिली. त्यानंतर वेतनापोटी एक लाख 46 हजार 603 रूपये इतके पैसे घेऊन शासनाची फसवणुक केली.त्यामुळे फिर्यादी राजेंद्र साठे यांनी त्याच्याविरुद्ध समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडुन केला जात आहे. दरम्यान, पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेच्या पोलिस उपायुक्त भाग्यश्री नवटके, सहायक पोलिस आयुक्त डॉ.शिवाजी पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने या प्रकरणातील संशयित आरोपी संभाजी शिरसाट यास शुक्रवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास पुण्यात अटक केली.



