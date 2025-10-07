पुणे

Pune News : एकाच दिवसांत धनादेश वटविण्याच्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात गोंधळ; खातेदार आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी

रिझर्व्ह बँकेने एकाच दिवसात धनादेश वटविण्याची प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी धांदल उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - रिझर्व्ह बँकेने एकाच दिवसात धनादेश वटविण्याची प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देशभरातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी धांदल उडाली आहे. या नव्या नियमामुळे अनेक बँकांमध्ये चेक वटविण्याची प्रक्रिया विस्कळित झाली असून अनेक खातेदारांची रक्कम वेळेत जमा न झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

