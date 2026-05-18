युवा संशोधकांसाठी सॅमसंगतर्फे नवोन्मेष स्पर्धेची घोषणा
नवी दिल्ली, ता. १८ : भारतातील युवा संशोधकांना वास्तविक जगातील विविध आव्हानांवर तंत्रज्ञानाधारित उपाय शोधण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी संधी देणाऱ्या सॅमसंग सॉल्व्ह फॉर टुमारो या स्पर्धेच्या पाचव्या आवृत्तीची घोषणा करण्यात आली आहे. सॅमसंगला भारतात ३० वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कंपनी या उपक्रमाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करत आहे. या वर्षी १४ ते २२ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना एआय लिव्हिंग फॉर इंडिया, आरोग्य आणि शिक्षण, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि क्रीडा आणि तंत्रज्ञान या विषयांवर आपले प्रकल्प सादर करायचे आहेत. या स्पर्धेसाठी तीन जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. या स्पर्धेत विजयी ठरणाऱ्या पहिल्या चार संघांना दोन कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. आयआयटी दिल्लीच्या सहकार्याने हे संघ आपल्या कल्पना विकसित करू शकतील. याशिवाय, पहिल्या वीस संघांना २० लाख रुपये, तर त्यानंतरच्या ४० संघांना आठ लाख रुपये आणि सॅमसंगची उपकरणे आणि मार्गदर्शनासाठी तज्ज्ञांती मदत उपलब्ध केली जाईल, असे कंपनीच्या दक्षिण पश्चिम आशियाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.बी. पार्क यांनी सांगितले. देशभरातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये १०० कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असून,
यानंतर शंभर संघाची निवड करून त्यांना ऑनलाइन प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन केले जाईल. पुढील फेरीतून ४० संघांची निवड केली जाईल. हा सहा महिन्यांचा कार्यक्रम हजारो सहभागींसाठी प्रत्यक्ष प्रोटोटायपिंग सहाय्य, गुंतवणूकदारांशी संपर्क, तज्ज्ञ मेंटरशिप, इमर्सिव्ह कार्यशाळा आणि व्यापक प्रशिक्षण उपलब्ध करून देईल. भारत सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार प्रा. अजय कुमार सूद आणि पंतप्रधान वैज्ञानिक सल्लागार कार्यालयाच्या संचालक डॉ. सपना पोती यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले आहे.
