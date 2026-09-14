घोड नदीत पुन्हा वाळू माफियाराज

गुनाट, ता. १४ : शिरूर आणि श्रीगोंदा प्रशासनाच्या कथित कडक कारवाईचे धिंडवडे काढत वाळू माफियांनी पुन्हा डोके वर काढले आहे. निमोणे, गुनाट, चिंचणी परिसरात घोड नदी पात्रात सात ते आठ बोटींद्वारे राजरोसपणे अवैध वाळू उपसा सुरू असून, महसूल आणि पाटबंधारे विभाग मात्र हातावर हात धरून बसला आहे.
मागील पाच-सहा महिन्यांपासून शांत असलेले घोड नदीचे पात्र आता यांत्रिक बोटींच्या आवाजाने पुन्हा दणाणू लागले आहे. उन्हाळ्यात धरणातील घटलेला पाणीसाठा आणि महसूल विभागाच्या कारवाईमुळे माफियांनी काढता पाय घेतला होता. मात्र, आता धरणात पाणीसाठा वाढताच माफियांना जणू मोकळे रान मिळाले असून, त्यांनी आपला अवैध धंदा पुन्हा जोमाने सुरू केला आहे. शिरूरसह श्रीगोंदा तालुक्याच्या हद्दीत हा उपसा सुरू असताना दोन्ही तालुक्यांचे महसूल विभाग सुस्त आहेत. तर धरणाच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेला पाटबंधारे विभागही या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत आहे. त्यामुळे या सर्व यंत्रणांवर कोणत्या राजकीय शक्तीचा दबाव आहे की आर्थिक हितसंबंधांपुढे ते हतबल झाले आहेत, असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत.
दहशतीचे सावट
वाळू वाहतुकीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा दमदाटीने वापर करणे आणि गावागावांमधून अवजड हायवा भरधाव वेगाने चालवून दहशत निर्माण करण्याचे प्रकार पुन्हा सुरू झाले आहेत. यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून, या माफियांना रोखणार कोण, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
घोड धरणातील वाळू माफियांवर मागील वर्षभरात चार वेळा कडक कारवाई केली आहे. लवकरच पुन्हा नियोजनबद्ध कडक कारवाई करण्यात येईलच.
- बाळासाहेब म्हस्के, तहसीलदार, शिरूर
ID: PNE26W49653
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