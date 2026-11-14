भाऊबीज संपताच संगमनेर बसस्थानकात महिलांची गर्दी

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संगमनेर ः येथील बसस्थानकात महिलांसह प्रवाशांची झालेली गर्दी.
संगमनेर बसस्थानकात महिलांची गर्दी
माहेराहून सासरी परतण्यासाठी लगबग ः ७१ बसगाड्यांची सुविधा
संगमनेर, ता. १४ ः दिवाळीचा आनंद, भाऊबीजेचा सण आणि माहेरच्या माणसांसोबत घालवलेले आनंदाचे क्षण संपल्यानंतर महिलांची पुन्हा सासरी परतण्याची लगबग सुरू झाली. त्यामुळे संगमनेर येथील बसस्थानकात सकाळपासून महिलांसह प्रवाशांची गर्दी होत आहे.
एसटी बसस्थानकात दाखल होताच बसमध्ये जागा मिळविण्यासाठी प्रवाशांची एकच धावपळ उडत आहे. बसस्थानकातील फलाटांवर प्रवाशांची गर्दी, हातात सामान घेऊन बसची वाट पाहणाऱ्या महिला आणि बस येताच जागा पकडण्यासाठी सुरू असलेली लगबग, असे चित्र दिवसभर पहावयास मिळाले. अनेक महिला आपल्या भावांना ओवाळण्यासाठी आणि माहेरच्या माणसांसोबत सण साजरा करण्यासाठी माहेरी गेल्या होत्या. भाऊबीजेचा सण उत्साहात साजरा केल्यानंतर महिला पुन्हा आपल्या सासरी परतण्यासाठी निघाल्या. त्यामुळे सकाळपासून संगमनेर बसस्थानकात महिलांची गर्दी होत आहे. एसटी बस येताच प्रवाशांची बसमध्ये चढण्यासाठी धावपळ सुरू होते. विशेषतः पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबईकडे जाणाऱ्या बसमध्ये प्रवाशांची अधिक गर्दी दिसून येते.
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प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन संगमनेर आगारानेही प्रवाशांच्या सोयीसाठी विशेष खबरदारी घेतली होती. आगारातून ग्रामीण भागासह विविध लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर जवळपास ७१ बसगाड्या सोडण्यात आल्या. यामध्ये पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, पंढरपूर, तसेच मुंबई-बोरीवली आदी मार्गांवरील बसगाड्यांचा समावेश होता.
-नीलेश बेंडकुळे, आगारप्रमुख, संगमनेर.
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