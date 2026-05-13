संगमनेरात ६.७० लाखांची दिवसाढवळ्या लूट

संगमनेर, ता. १३ ः धान्य व प्लायवूड दुकानात व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या ५० वर्षीय व्यक्तीकडील ६ लाख ७० हजार रुपयांच्या रकमेची दुचाकीवरून आलेल्या दोघा चोरट्यांनी दिवसाढवळ्या लूट केली. ही घटना सोमवारी (ता. ११) दुपारी चार वाजेच्या सुमारास नाशिक–पुणे महामार्गावरील घुलेवाडी (ता. संगमनेर) परिसरात घडली. चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहेत.
याबाबत शहर पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, घुलेवाडी परिसरात प्रफुल्ल राजमल बोगावत यांचे ‘शीतल मार्केट’ नावाचे धान्य व प्लायवूड दुकान आहे. येथे विलास बोऱ्हाडे व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतात. सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजेच्या सुमारास दुकानमालक बोगावत आणि व्यवस्थापक बोऱ्हाडे हे वेगवेगळ्या दुचाकींवरून घुलेवाडी येथील अमृतवाहिनी बँकेत पैसे काढण्यासाठी गेले होते. बोगावत यांनी बँकेतून ३ लाख रुपये काढले. त्यांच्याकडील आणखी ३ लाख रुपये, असे एकूण ६ लाख रुपये त्यांनी बोऱ्हाडे यांच्याकडे दिले. त्यामध्ये दुकानातील ७० हजार रुपये मिळून एकूण ६ लाख ७० हजार रुपये बोऱ्हाडे यांनी मर्चंट बँकेच्या घुलेवाडी शाखेत भरण्यासाठी ताब्यात घेतले होते.
दुपारी चार वाजेच्या सुमारास बोऱ्हाडे दुकानातून बँकेत जात असताना दुकानाजवळच दुचाकीवरून आलेल्या दोघा चोरट्यांनी पाठीमागून येत पैशांची पिशवी हिसकावून घेतली आणि तेथून पळ काढला. बोऱ्हाडे यांनी त्यांचा पाठलाग केला; मात्र ते पसार झाले. हा संपूर्ण प्रकार, तसेच चोरट्यांच्या हालचाली परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद झाल्या आहेत. याप्रकरणी व्यवस्थापक विलास बोऱ्हाडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिसांनी अज्ञात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

