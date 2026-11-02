जिल्हा बँकेच्या मतदान केंद्रावर ढाकणे विरुद्ध थोरात गट

तालुका ः संगमनेर
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संगमनेर : मतदानाच्या व्हिडिओवरून झालेल्या वादानंतर प्रताप ढाकणे मतदान केंद्रावर संताप व्यक्त करताना.
ढाकणे विरुद्ध थोरात गट
मतदानाचा व्हिडिओ व्हायरल; काही काळ तणावपूर्ण वातावरण
संगमनेर, ता. २ : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. २) संगमनेर शहरातील मतदान केंद्रावर प्रक्रिया सुरू असताना, मतदान केल्यानंतर मतदाराने कोणाला मतदान केले, हे दर्शविणारा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याने खळबळ उडाली. या प्रकाराची माहिती मिळताच परिवर्तन पॅनलचे प्रताप ढाकणे यांनी थेट मतदान केंद्रावर धाव घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी त्यांनी मतदान केंद्रातच आक्षेप नोंदवत संताप व्यक्त केला. या प्रकारामुळे थोरात गटाचे कार्यकर्तेही आक्रमक झाले. दोन्ही गटांत शाब्दिक वाद झाल्याने काही काळ मतदान केंद्र परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले.
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी संगमनेर शहरातील एका विद्यालयात मतदान प्रक्रिया सुरू होती. याचदरम्यान मतदानाचा व्हिडिओ प्रसारित झाल्याचे समोर आले. या प्रकाराची दखल घेत प्रताप ढाकणे मतदान केंद्रावर पोहोचले. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे या प्रकाराबाबत विचारणा केली. ‘‘जिल्ह्यातील गुलामगिरी संपवा. ही दादागिरी संपवा. मतदान कोणालाही करा; मात्र अशा प्रकारांना थारा देऊ नका,’’ असे म्हणत ढाकणे यांनी संताप व्यक्त केला.
त्यावर थोरात गटाच्या कार्यकर्त्यांनी, ‘‘हा व्हिडिओ कधीचा आहे? तुम्ही उमेदवार नाही, मतदारही नाही. मग मतदान केंद्रात येऊन हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार काय?’’ असा प्रश्न उपस्थित केला. दादागिरी चालणार नाही, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली.
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