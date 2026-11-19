सांगली जिल्ह्यात
टँकरची संख्या ७४ वर
६६ गावे, ४७९ वाड्यांवर पाणी ः एक लाख ४३ हजार लोकसंख्या बाधित
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली ः जिल्ह्यातील दुष्काळाचाळी दाहकता वाढू लागली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ५६ टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरु होता. नोव्हेंबरच्या मध्यावर १७ टॅंकरच्या संख्येत वाड झाली आहे. सद्यस्थितीला ७४ टँकरद्वारे ६६ गावे व ४७९ वाड्यांवर टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. १ लाख ४३ हजार ८८८ बाधित लोकसंख्येला आणि ९७ हजार ४३४ पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ३० खासगी विहिरी, कूपनलिका अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यात पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सांगलीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणासाठी टँकर व विहीर अधिग्रहणाद्वारे प्रशासनाकडून उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात ५६ टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरु होता. पंधरा ते वीस दिवसात टॅंकरच्या संख्येत १८ ने वाढ झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या १७ नोव्हेंबरच्या अहवालानुसार सध्या ६६ खासगी व ८ शासकीय टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे.
कुठे काय स्थिती
जत तालुका ः
- टंचाईग्रस्त ५७ गावे व ४१४ वाड्या
- सुमारे १ लाख २४ हजार, ८६७ लोकसंख्येला
- ८१ हजार २२२ पशुधनाला
- ६४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
- १८ खासगी विहिरी, कूपनलिकांचे अधिग्रहण
- ४ डिझेल इंजिन भाड्याने
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कवठेमहांकाळ तालुका
- टंचाईग्रस्त १ गाव व ८ वाड्या
- १८३४ लोकसंख्येसाठी १ शासकीय टँकर
- नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या विहिरीतील पाणीसाठा कमी
- २ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण
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तासगाव तालुका
- टंचाईग्रस्त १ गाव व ६ वाड्या
- ८५५ लोकसंख्येला १ खासगी टँकर
- तालुक्यात ३ खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण
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आटपाडी तालुका
- टंचाईग्रस्त ७ गावे व ५१ वाड्या
- १६ हजार ३३२ नागरिक बाधित
- १६ हजार २१२ पशुधनाला पाणी
- ८ खासगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा
- तालुक्यात ४ विहिरी, कूपनलिकांचे अधिग्रहण
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खानापूर तालुका
- २ गावे टंचाईग्रस्त
- ३ खासगी विहिरी, कूपनलिकांचे अधिग्रहण
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