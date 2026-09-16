सांगली : त्रिभाजनाबाबत उपनिबंधकांचा पुढील आठवड्यात निर्णय

त्रिभाजनाबाबत उपनिबंधकांचा
पुढील आठवड्यात निर्णय
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सांगली ः सांगली बाजार समिती त्रिभाजनाबाबत बाजार समिती प्रशासन, संचालकांचे अभिप्राय मागितल्यानंतर जिल्हा सहकार उपनिबंधक सुनील चव्हाण कोल्हापूर सर्कीट बॅंचकडे शुक्रवारी (ता. ११) आणखी एक आठवड्याची मुदत मागितली आहे. विभाजनाबाबत पुढील आठवड्यातच निर्णय अपेक्षित आहे.
सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करावे, असा अहवाल पणन विभागाने जिल्हा उपनिबंधकांकडे दिला होता. त्यानंतर संचालक मंडळ व बाजार समिती प्रशासनाकडून पुन्हा अभिप्राय मागविण्यात आले. सर्व संचालक, बाजार समिती प्रशासनाने अभिप्राय जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केले आहेत. अभिप्राय दाखल करण्याची अंतिम मुदत गुरुवारी (ता. १०) होती. जिल्हा सहकार उपनिबंधक चव्हाण यांच्या निर्णयाकडे लक्ष होते. मात्र त्यांनी मुदतवाढ मागितली आहे.
राज्य सरकारने सांगली बाजार समितीचे त्रिभाजन करून जत व कवठेमहांकाळ येथे स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला संचालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर भागधारक व मतदारांचे म्हणणे जाणून घेण्यात आहे. त्यानंतर झालेल्या वार्षिक सभेत त्रिभाजन करू नये, असा ठराव करण्यात आला. हा ठराव जिल्हा उपनिबंधकांकडे पाठविण्यात आला होता.
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