माझा वार्ड, माझे व्हिजन : सांगोला
SGW26B09407
प्रभाग सर्व सुविधासंपन्न करण्याचा संकल्प
सांगोला : शहरातील माझा प्रभाग हा सांगोला शहरातील सर्वात सुविधा-संपन्न व आदर्श प्रभाग बनविण्याचा माझा संकल्प आहे. प्रभागातील नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विजेचे खांब, रस्ते प्रकाशयोजना तसेच स्वच्छता या मूलभूत गरजांबरोबरच सर्व रस्ते मजबूत व काँक्रीटीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. वस्त्यांमध्ये नियमित स्वच्छता मोहीम राबवून सांडपाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी गटारी व ड्रेनेज व्यवस्थेची सुधारणा करण्यात येईल. परिसरात लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान तसेच उद्यान उभारण्याकडेही लक्ष दिले जाईल. प्रभागातील इतर समस्या टप्प्याटप्प्याने सोडविण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. नागरिकांनी कोणतीही समस्या असल्यास थेट संपर्क साधावा. त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी मी अहोरात्र प्रयत्नशील राहीन. येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसह इतर सर्व सुविधा मी देण्याचा प्रयत्न करणार असून कोणतीही समस्या शिल्लक राहणार नाही असे काम करुन दाखवेन.
- गणेश बनकर, नगरसेवक, सांगोला नगरपरिषद.
