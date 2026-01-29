सांगोल्यात आगामी मतदानासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज
सांगोल्यातील मतदान केंद्राध्यक्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण
सांगोला, ता. २९ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर सांगोला तालुक्यातील निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली असून, मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी (एक व दोन) यांचे पहिले प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे.
२४ जानेवारीला सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर स्मृती भवन (टाऊन हॉल) व विद्यामंदिर प्रशाला, सांगोला येथे हे प्रशिक्षण झाले. या प्रशिक्षणासाठी एकूण १३८० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी बी. आर. माळी यांनी आदेश दिले होते. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, शांततापूर्ण व कायद्यानुसार पार पडावी, या उद्देशाने आयोजित या प्रशिक्षणात सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी बाळूताई भागवत व समाधान वाघमोडे यांनी मतदान प्रक्रिया, ईव्हीएम व व्हीव्ही पॅट हाताळणी, मतदार ओळख पडताळणी, आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी ३२ झोनल अधिकारी उपस्थित होते.
तसेच विद्यामंदिर प्रशाला सांगोला येथे १४ वर्गखोल्यांमध्ये १४ झोनल अधिकारी व मंडल अधिकारी हरिश्चंद्र जाधव व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हॅन्डसॉन मशिनचे प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणास तलाठी व महसूल सेवक उपस्थित होते.
निवडणूक प्रक्रिया, क्लासरूम प्रशिक्षण व हॅन्डसॉन प्रशिक्षण पूर्ण झाल्याने निवडणूक यंत्रणा पूर्णतः सज्ज झाली असून आगामी मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल, असा विश्वास सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार सांगोला बाळूताई भागवत यांनी व्यक्त केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.