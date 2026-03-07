सांगोल्यात मटका जुगारावर पोलिसांची कारवाई; दोघांवर गुन्हे दाखल
सांगोल्यात मटका जुगारावर पोलिसांची कारवाई; दोघांवर गुन्हे दाखल

सांगोल्यात मटका जुगारावर पोलिसांची कारवाई
दोन ठिकाणी छापे; दोघांविरुद्ध गुन्हा, ४ हजार ४७० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ७ : सांगोला तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या बेकायदेशीर मटका जुगारावर पोलिसांनी कारवाई करून दोघांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. या कारवाईत रोख रक्कम व मटका जुगाराचे साहित्य असा एकूण ४ हजार ४७० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
पहिली कारवाई शनिवारी (ता. ७) दुपारी १.१० च्या सुमारास महूद येथील गणपतराव देशमुख सभागृहाजवळ करण्यात आली. यावेळी जिशान पठाण (वय ३५, रा. महूद, ता. सांगोला) हा लोकांकडून अंदाजे येणाऱ्या आकड्यांवर पैसे स्वीकारून बेकायदेशीर कल्याण मटका जुगार खेळत असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. त्याच्याकडून ३ हजार ३०० रुपये रोख रक्कम, आकडे लिहिलेला कागद व पेन असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल अतुल अरुण खराडे यांनी फिर्याद दिली असून, सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस नाईक लेंगरे करीत आहेत.
दुसरी कारवाई त्याच दिवशी दुपारी २.१० च्या सुमारास सांगोला येथील मच्छी मार्केट शेजारील पानटपरीजवळ करण्यात आली. यावेळी विशाल बाबासाहेब गावडे (वय २४, रा. आनंदनगर, सांगोला) हा लोकांकडून पैसे स्वीकारून मुंबई मटका जुगार खेळत असल्याचे आढळले. त्याच्याकडून १ हजार १७० रुपये रोख रक्कम, आकडे लिहिलेला कागद व पेन असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिस कॉन्स्टेबल अमर बळवंत पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस हेडकॉन्स्टेबल येडगे तपास करीत आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये गुन्ह्यांची नोंद पोलिस हेडकॉन्स्टेबल भोसले यांनी केली आहे.