सांगोल्यात अवैध वाळू उपशावर पोलिसांची कारवाई
सांगोला पोलिसांची अवैध
वाळू उपशावर कारवाई
चार महिन्यांत दोन गुन्हे दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. २ : तालुक्यात अवैध वाळू उपशावर आळा घालण्यासाठी प्रशासनाच्या आदेशानुसार सांगोला पोलिसांनी कारवाई करत दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. या कारवाईत एक टेम्पो व एक पिकअप वाहनासह एकूण ३ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली आहे.
पहिल्या कारवाईमध्ये कोळ्याचे मंडल अधिकारी गणेश गोरख तिके यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारास टेम्पो (एमएच २०- डब्ल्यू ६१८३) हा शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता व परवानगीशिवाय अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करताना आढळून आला. या प्रकरणी अजय जनार्दन नकाते (रा. अकोला, ता. सांगोला) व एका अज्ञात चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईत २ लाख रुपये किमतीचे वाहन व ७ हजार रुपये किमतीची एक ब्रास वाळू असा एकूण २ लाख ७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
दुसऱ्या घटनेत ग्राम महसूल अधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, २५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रात्री आठ वाजता नाझरा येथील माण नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा करताना विनाक्रमांक पिकअप वाहन आढळून आले. या प्रकरणी रवींद्र रंगनाथ चव्हाण (रा. नाझरा, ता. सांगोला) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये १ लाख रुपये किमतीचे वाहन व ७ हजार रुपये किमतीची एक ब्रास वाळू असा १ लाख ७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सांगोला पोलिसांकडून सुरू असून, अवैध वाळू उपशावर यापुढेही कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
