न्यायव्यवस्था अधिक जलद व गतिमान करणेसाठी संबंधीत प्रत्येक घटकाने आपले योगदान द्यावे ; न्यायमूर्ती निजामोद्दीन जमादार
सांगोला : येथील न्यायालयात उभारण्यात येणाऱ्या विधीज्ञ कक्ष या इमारतीचे भूमिपूजन कार्यक्रमास उपस्थित मान्यवर.
गतिमान न्यायव्यवस्थेसाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्त्वाचे
न्यायमूर्ती निजामोद्दीन जमादार; सांगोल्यात विधी कक्षाचे भूमिपूजन
महूद, ता. ४ : भविष्यकालीन न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा लक्षात घेऊन सांगोला येथील न्यायालय परिसरात विधीज्ञ कक्ष इमारत उभारण्यात येत आहे. ही नूतन इमारत न्यायालय, विधीज्ञ आणि पक्षकार यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करणार आहे. न्यायव्यवस्था अधिक जलद व गतिमान करण्यासाठी न्यायालयाशी संबंधित प्रत्येक घटकाने आपले योगदान देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामोद्दीन जमादार यांनी केले.
सांगोला येथील दिवाणी न्यायालय परिसरात विधीज्ञांकरीता नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या विधीज्ञ कक्ष या इमारतीच्या शनिवारी (ता. २८) भूमिपूजन समारंभात न्यायमूर्ती निजामोद्दीन जमादार बोलत होते. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला, जिल्हा सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश मनोज शर्मा, दिवाणी न्यायाधीश पी. आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. पाटील, एस. एस. साळुंखे, महाराष्ट्र आणि गोवा वकिल संघटनेचे सदस्य मिलिंद थोबडे, सांगोला विधीज्ञ संघाचे अध्यक्ष ॲड. मारुती ढाळे उपस्थित होते.
ॲड. मारूती ढाळे यांनी सांगोला न्यायालयातील सद्यःस्थितीचे कामकाज तसेच सांगोला तालुक्याकरीता गतिमान न्यायव्यवस्था याकरिता आणखी न्यायालयांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. यावेळी ॲड. मिलींद थोबडे यांनीही विचार व्यक्त केले. सूत्रसंचालन न्यायाधीश ए. ए. पाटील व विधीज्ञ संघाचे सदस्य ॲड. गजानन भाकरे यांनी केले. ॲड. उदय घोंगडे यांनी आभार मानले.
