पुरुष गटात सांगलीचा प्रविण कांबळे तर महिलांत पंढरपुरच्या सानिका ऐवळे प्रथम
सांगोला : येथील माणगंगा परिवार मॅरेथॉन स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांसोबत माजी सहायक पोलिस आयुक्त भरत शेळके, माणगंगा परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष व नूतन उपनगराध्यक्ष नितीन इंगोले व इतर.
सांगोल्यातील स्पर्धेत हजारो धावपटूंचा सहभाग
माणगंगा परिवारातर्फे मॅरेथॉन; शहरात क्रीडा व आरोग्याचा केला जागर
सांगोला, ता. २५ : येथे माणगंगा परिवार मॅरेथॉन २०२६ स्पर्धा मोठ्या उत्साहात व शिस्तबद्ध वातावरणात पार पडली. या स्पर्धेत संपूर्ण महाराष्ट्रातून विविध गटांतील हजारो धावपटूंनी सहभाग नोंदवला. त्यामुळे सांगोला शहरात क्रीडा, आरोग्य व सामाजिक बांधिलकीचा उत्सव साजरा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
माणगंगा परिवार अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, सांगोला यांच्या चौथ्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आली होती. ही मॅरेथॉन स्पर्धा तीन किमी शालेय गट (मुले-मुली), पाच किमी खुला गट (महिला-पुरुष) आणि दहा किमी खुला गट (महिला-पुरुष) अशा तीन गटांमध्ये घेण्यात आली. तीन किमी शालेय गटात मुलींमधून सानिका महानवर (जांभूळवाडी, जत) हिने प्रथम, प्रगती सरक (जांभूळवाडी, जत) हिने द्वितीय तर राजेश्वरी कीरगत (डोंगरगाव, सांगोला) हिने तृतीय क्रमांक पटकावला. मुलांमधून साहिल वाघमोडे (जत) प्रथम, शिवम शिवशरण (जत) द्वितीय व सुरज खोत (कोगनोळी, कवठेमंकाळ) तृतीय क्रमांकावर राहिले. पाच कि.मी. खुला गटात महिलांमधून आरोही पाठमास (सोलापूर) प्रथम, रिद्धी सप्रे (श्रीगोंदा, नगर) द्वितीय व पूजा मासाळ (शिरभावी) तृतीय क्रमांकावर राहिल्या.
या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी सहाय्यक पोलिस आयुक्त भरत शेळके, माणगंगा परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष व नूतन उपनगराध्यक्ष नितीन इंगोले, अर्चना इंगोले, सुखदेव रंधवे, सचिन इंगोले, विवेक घाडगे, महादेव शिंदे, विजय वाघमोडे तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुढे यांच्यासह तालुक्यातील क्रीडा शिक्षक व मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन हास्यसम्राट जितेश कोळी व विवेक घाडगे यांनी केले.
पुरुष गटातील विजेते
पुरुषांमधून साहिल गायकवाड (मार्डी, माण) प्रथम, अजित चौगुले (वाढेगाव, सांगोला) द्वितीय व रविराज नरळे (बालाजी नगर) तृतीय क्रमांकावर राहिले. दहा किमी खुला गटात
महिलांमधून सानिका ऐवळे (पंढरपूर) प्रथम, सुरेखा मातने (श्रीगोंदा) द्वितीय व अक्षरा पवार (बालाजी नगर, मंगळवेढा) तृतीय क्रमांकावर राहिल्या. पुरुष गटात प्रवीण कांबळे (सांगली) प्रथम, सुशांत सरगर (कोळे, ता. सांगोला) द्वितीय व अक्षय खोत (कोगनोळी) तृतीय क्रमांकावर राहिले.
