राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्रजी पवार) पक्षाचे ५ जिल्हा परिषद गटांचे व ८ पंचायत समिती गणांचे उमेदवार जाहीर
अकलूज : सांगोला तालुक्यातील विविध पक्षातील कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला. यावेळी खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील व इतर.
सांगोला तालुक्यातील अनेकांचा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश
सांगोला, ता. २३ : सांगोला तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला मोठे बळ मिळाले आहे. अकलूज येथे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या उपस्थितीत विविध पक्षांतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
यावेळी दीपक आबा साळुंखे-पाटील गटाचे अनिल मोटे, चोपडी ग्रामपंचायत सदस्य अनिल जगदाळे, पाचेगाव येथील उल्हास बिले, शहाजी पाटील गटाचे शिवसेना सहकार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सदानंद पांढरे, जुनोनी ग्रामपंचायत सदस्य आबा पाटील, बलवडीचे माजी उपसरपंच विकास मोहिते, घेरडीचे श्रीनिवास करे, भाजपचे उत्तम खांडेकर तसेच डॉ. परेश खंडागळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला.
याप्रसंगी तालुकाध्यक्ष दत्तात्रय सावंत, महेश नलवडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते. या प्रवेशामुळे सांगोला तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत असून, आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची ताकद वाढणार आहे.
